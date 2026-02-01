Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Sakarya’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

18:351/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya’da polisin düzenlediği operasyonda, İstanbul’dan kente uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelinin aracında 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü K.K. (51), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da polisin düzenlediği operasyonda, durdurulan araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İstanbul’dan kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. K.K. (51) isimli şüphelinin kullandığı araç Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


#Sakarya
#uyuşturucu
#metamfetamin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 2-8 Şubat 2026 takvimi: 10 ilde tarihler netleşti! İşte TOKİ il il kura çekimi sonuç takvimi