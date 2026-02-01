Sakarya’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Sakarya’da polisin düzenlediği operasyonda, İstanbul’dan kente uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelinin aracında 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü K.K. (51), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya’da polisin düzenlediği operasyonda, durdurulan araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İstanbul’dan kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. K.K. (51) isimli şüphelinin kullandığı araç Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.