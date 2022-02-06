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SAKARYA

Sakarya'da düğünde sandalyeler havada uçuştu: 24 yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan düğün salonunda başlayan kavga daha sonrasında adeta meydan muharebesine dönüştü. Kavgada, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken yaklaşık 10 kişiye de olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Taraflar bölgeye sevk edilen polis ekiplerince ayrıldı.

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Haber Merkezi İHA
Sakaryada düğünde sandalyeler havada uçuştu: 24 yaralı
Sakarya'daki düğünde pist savaş alanına döndü. Sandalyeler havada uçuştu.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan düğün salonunda başlayan kavga daha sonrasında adeta meydan muharebesine dönüştü.

İHA

Sakarya'da düğünde sandalyeler havada uçuştu: 24 yaralı
OYNAT 03:57
Sakarya'da düğünde sandalyeler havada uçuştu: 24 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan düğün salonunda başlayan kavga daha sonrasında adeta meydan muharebesine dönüştü. Kavgada, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken yaklaşık 10 kişiye de olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Taraflar bölgeye sevk edilen polis ekiplerince ayrıldı.

Kavgada, yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken yaklaşık 10 kişiye de olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi. Taraflar bölgeye sevk edilen polis ekiplerince ayrıldı.

İHA

Kavga, Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Diriliş Meydanı’nda bulunan bir düğün salonunda yaşandı. İddiaya göre, S.K. ile S.Ö.’nün nişanında kavga çıkartan iki kişi aynı tartışmayı çiftin düğün sonunda da çıkarttı.

İHA

Tartışma yerini kavgaya bırakınca ortalık bir anda adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga düğün salonun dışına taştı.

İHA

POLİS EKİPLERİ TARAFLARI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerince taraflar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerini adeta abluka altına alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri konunun daha fazla büyümesini önledi.

İHA

Çıkan kavgada yaklaşık 24 kişi yaralandı. 14 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, 10 kişi ise olay yerindeki ambulanslarda tedavi edildi.

İHA

KAVGA CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, bir davetli ise düğün sırasında çekilen halay sonrasında çıkan kavga anını anbean cep telefonu ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; eğlence ile başlayan düğünün kavga ile sonlandığı görüldü.

İHA


Tarafları birbirlerine girdiği, sandalye ve masaların uçuştuğu anlar görüntülere yansıdı.

Tarafların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından davetliler düğün salonundan çıkartıldı. Gelin ve damat ise olayların yatıştırılmasının ardından polis otosu ile bölgeden uzaklaştırıldı. Gelin ve damadın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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