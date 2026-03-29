Samed Ağırbaş'tan BM’de 'Sıfır Atık' vurgusu: COP31 yolunda en somut ve en insani köprüdür

Türkiye’nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, New York’ta Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğiyle küresel gündemdeki yerini güçlendirdi. Programa Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve BM temsilcileri katıldı. Ağırbaş, Sıfır Atık vizyonunun Türkiye’nin dünyaya sunduğu en somut ve insani köprü olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın vizyonuyla bir dünya markası haline gelen hareketin ulaştığı noktayı değerlendiren Samed Ağırbaş, iki gün içinde 20’den fazla stratejik görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Sıfır Atık vizyonunun Türkiye’nin dünyaya armağan ettiği en somut ve insani köprü olduğunu vurguladı.
“Bugün en acil ve çelişkili mesele gıda israfı”
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, yaptığı konuşmada dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğini, buna karşın yüz milyonlarca insanın açlıkla mücadele ettiğini hatırlatarak bu durumun sadece ahlaki değil, aynı zamanda kritik bir iklim ve kalkınma meselesi olduğuna dikkat çekti.
Sıfır Atık Hareketi 193 ülkede karşılık buldu
Sadece bir çevre meselesinin konuşmak için değil, insanlığın ortak vicdan muhasebesini yapmak için bir araya geldiklerini vurgulayan Ağırbaş, yaşanan sürecin bir vicdan muhasebesi olduğunu dile getirdi. Ağırbaş, Türkiye’de başlayan Sıfır Atık hareketinin bugün 193 ülkede karşılık bulmasının gurur verici olduğunu söyleyerek tüm paydaşları 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na davet etti.
“Türkiye’nin attığı adımlar yarının dünyasını şekillendirecek”
Bakan Murat Kurum, sıfır atığın bir tercih değil mecburiyet olduğunun altını çizerek Türkiye'de 205 bin noktada kurulan sistem sayesinde 74,5 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığını ve 553 milyon ağacın kurtarıldığını belirtti. Bu başarıyı COP31 süreciyle küresel bir modele dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurum, iklim değişikliğine karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin gıda israfını önleme konusundaki kararlılığını Antalya’da dünyaya ilan edeceklerini söyleyen Kurum, bugün atılan her adımın insanlığın ve dünyanın geleceğini belirleyecek birer öncü eylem olduğunu kaydetti.