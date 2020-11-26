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Gündem Vaka sayılarının bir haftada yüzde 50 arttığı ilde sokak ortasında çay içmeye devam ettiler
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Samsun haberleri. Sokak ortasında çay içen vatandaşlar “pes” dedirtti

Vaka sayılarının bir haftada yüzde 50 arttığı ilde sokak ortasında çay içmeye devam ettiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamalarda Samsun’da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğine dikkat çekmişti. Bugün ise kaydedilen görüntüler hiç ders çıkartacak türden değil. Samsun’un çay ocaklarıyla meşhur olan caddesinde yasaklara rağmen çay ocağının içinde ve dışında toplu bir şekilde oturup, çay içen vatandaşlar “pes” dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Yasaklara ve denetimlere rağmen bazı çay ocağı işletmecileri ve vatandaşlar eskiden olduğu gibi çay ocaklarında çay içmeye devam etti.
Yasaklara ve denetimlere rağmen bazı çay ocağı işletmecileri ve vatandaşlar eskiden olduğu gibi çay ocaklarında çay içmeye devam etti.

Son yayımlanan korona virüsü (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından çay ocaklarına da bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlamalara göre çay ocakları müşteri kabul etmeyecek ve sadece esnafa çay servisi yapabilecekti.

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Samsun’un çay ocaklarıyla meşhur olan İlkadım ilçesi Saathane Meydanı’nda yakın Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde birçok çay ocağı yasağın ardından kepenklerini açmadı.

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Çay ocağını açan esnaflar ise iş yerlerinin önünde bulunan koltukların süngerlerini sökerek, vatandaşlarının oturmasını engellemeye çalıştı.

Yasaklara ve denetimlere rağmen bazı çay ocağı işletmecileri ve vatandaşlar eskiden olduğu gibi çay ocaklarının çay içmeye, süngerleri olmayan koltuklarda toplu bir şekilde oturarak sohbet etmeye devam ettiler.

Yasaklara uyan ve sadece esnafa çay satışı yapan çay ocağı işletmecileri, yasaklara uymayan vatandaşlar ile işletmeler yüzünden kendilerine de caza gelmesinden ve sorumsuz kişiler yüzünden çay ocaklarının da komple kapanmasından endişe duyduklarını dile getirdiler.

Vaka sayıları yüzde 50 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun’u göstermişti. Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun’da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğine dikkat çekti.

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