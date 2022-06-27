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Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden Samsun'un bazı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, kentin batısında Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerinde yer yer şiddetli yağışın saat 21.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı! 5 günlük Samsun hava durumu
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Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentin batısında Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerinde yer yer şiddetli yağışın saat 21.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Alaçam ilçesinde son 6 saatte gerçekleşen yağış miktarının 58 kilogram, son bir saatte ise 43 kilograma ulaştığı vurgulanan açıklamada, "İlgili kurumlarımız ve belediye başkanlıklarımız gerekli önlemleri almış olup, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, vatandaşlarımızın can güvenliği için dere kenarlarından uzaklaşması büyük önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.

5 günlük Samsun hava durumu için tıklayınız

Kastamonu'da sel sularında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılıyor
FOTOĞRAF 8
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle taşan sel suları kenti etkisi altına aldı.
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<br>İlçede etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Kurtarılanlardan Bilal Bilge, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.<br>
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AFAD ve Valilik tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların üst katlara çıkmaları ve akıntı olan bölgelere yaklaşmamaları tavsiye edilmişti.
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Öte yandan, Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, Tüneller mevkisindeki köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.<br>
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İnebolu Merkez'de kapanan dere yataklarını iş makinalarıyla açma çalışmalarına devam ederken dere yatağı kenarında bulunan bütün konutlar AFAD ve valiliğin kararı sonrası boşaltılmış durumda.
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Kastamonu'da sel sularında mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılıyor
Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
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