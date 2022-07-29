Samsun'da aranan firari hükümlü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı

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Cuma hutbesi: Hicretimiz Rabbimize olsun

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Hicretimiz Rabbimize olsun" başlığı oldu. 29 Temmuz 2022 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.