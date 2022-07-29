Samsun'da aranan firari hükümlü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi.
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