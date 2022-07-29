Gündem Samsunda aranan firari hükümlü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı
SAMSUN

Samsun'da aranan firari hükümlü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin (29) Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki ikametine geldiği tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Haber Merkezi AA
Samsunda aranan firari hükümlü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı
Arşiv.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

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