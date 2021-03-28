Gündem Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye 1033 TL para cezası kesildi
SAMSUN

Samsun'da servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye 1033 TL para cezası kesildi

Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye 1033 TL para cezası kesildi

Samsun’da servis aracıyla sokak köpeğinin üzerinden geçerek ezen araç sürücüsü Y.O.(51) jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Köpeği ezen araç sürücüsüne ilgili kanun gereğince 1033 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Samsunda servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye 1033 TL para cezası kesildi
Servis aracının güvenlik kamerası görüntülerinde yol üzerinde yatan sokak köpeğinin üzerinden geçtiği görüldü.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Boyacılı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, servis aracının sokak köpeğine çarparak kaçtığı ihbarının alınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Samsun’da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek ceza yazdı.
Samsun’da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek ceza yazdı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde yol üzerinde yatan sokak köpeğinin üzerinden geçtiği görüldü.

Samsun’da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek ceza yazdı.
Samsun’da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek ceza yazdı.

1033 TL CEZA KESİLDİ

Sosyal medya da yayılan görüntüler üzerine Çarşamba İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri araç sürücüsü Y.O.(51) KAFES/KEP programı kullanılarak yakaladı ve ilgili kanun gereğince 1033 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Samsun’da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek ceza yazdı.
Samsun’da bir aracın sokak köpeğini ezdiği ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri sürücüyü tespit ederek ceza yazdı.

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