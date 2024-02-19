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Samsunlu Aşık Kemali Bülbül düzenlenen etkinlikle anıldı

Samsunlu Aşık Kemali Bülbül düzenlenen etkinlikle anıldı. Samsun Yazarlar Derneği ile Samsun Kavak Kadınlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği anma gecesine Samsunlu aşıklar, ozanlar ve şairlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

15:04 - 19/02/2024 Pazartesi
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Gecede ayrıca Aşık Kemali Bülbül ile anısı olan davetliler anılarını anlattı.
Gecede ayrıca Aşık Kemali Bülbül ile anısı olan davetliler anılarını anlattı.

Samsunlu Aşık Kemali Bülbül, Samsun Yazarlar Derneği ile Samsun Kavak Kadınlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle anıldı. Geceye Samsunlu aşıklar, ozanlar ve şairlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Şair Nermin Eker'in sunumunu yaptığı geceye Aşık Erdemli, Aşık Sancak, Aşık Yavuz, Aşık Obalı ve Ozan Kahramani'nin Kemali Bülbül'ün şiirlerinden besteledikleri türküler renk kattı. Daha sonra Samsunlu Şairler Aşık Kemali Bülbül'ün şiirlerini okudular.

Bülbül'ün şiirlerini yorumladılar

Samsunlu şairlerden Doğan Kan, Nurgül Kan, Hasan Akbaş, Ayşe Selen ve Ramazan Ağırtaş, Aşık Kemali Bülbül'ün yazdığı şiirleri yorumladılar.

İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi Kültür Evinde gerçekleşen programda Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Samsun Kavak Kadınlar Derneği Başkanı Hacer Kaya, KA-DEF Başkanı Başram Erişgin birer konuşma yaptılar.

Gecede ayrıca Aşık Kemali Bülbül ile anısı olan davetliler anılarını anlattılar.

"Onu hatırlamak boynumuzun borcudur"

Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, anma gecesinde şu ifadeleri kullandı:

"Aşık Kemali Bülbül hayattayken yıl içerisinde bir iki defa aşıkların Samsun programları olurdu. Bunlarda Kemali Bülbül'ün parmağı vardı. O vefat ettikten sonra şehir dışından gelen halk aşıklarının ayağı da Samsun'dan kesilip gitti. O, kültür ve sanatın dev çınarı ve temsilcisiydi. Onun vefatıyla birlikte Samsun'da aşıklık geleneği de ciddi etkilendi.

Aşıkların babası, ağabeyi ve öncüsüydü. Aynı zamanda teşkilatçı bir yanı vardı. Gazete çıkarmış, yazı işleri müdürlüğü yapmıştı. Halk aşıkları yaşatma derneğini kurarak onları bir çatı altında toplamıştı. Onu böyle bir vefa gecesiyle hatırlamak boynumuzun borcudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

#Samsun
#Aşık Kemali Bülbül
#Aşık Erdemli
#Aşık Sancak
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