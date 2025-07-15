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Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla donatıldı: Başkan Gülpınar 'Tarihi anlara şahitlik ediyoruz' dedi

Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla donatıldı: Başkan Gülpınar 'Tarihi anlara şahitlik ediyoruz' dedi

20:3815/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Şanlıurfa'da esnaf Türk bayraklarını dükkanlarına astı.
Şanlıurfa'da esnaf Türk bayraklarını dükkanlarına astı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı bayrak çağrısına Şanlıurfalılar tam destek verdi. Şehir merkezindeki işyerleri Büyükşehir Belediyesinin bayrak dağıtımı ile kırmızı beyaza bürünürken, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar sürecin başlamasıyla tarihi anlara şahitlik ettiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye süreci ile yeni bir döneme giren Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bayrak çağrısı Şanlıurfalılar tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Çağrının hemen ardından Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı kuruluşları dev bayraklarla süslenirken, şehir genelindeki iş yerlerine de bayrak dağıtımı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri tarafından akşam saatlerine kadar süren bayrak dağıtımına esnaf ve vatandaşlar da tam destek verdi.
Bayrakları iş yerlerine asan esnaf; Türk, Kürt ve Arap vatandaşların en çok yoğunlukta yaşandığı şehrin Şanlıurfa olduğunu belirterek çağrının il genelinde çok özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

BAŞKAN GÜLPINAR; “TÜRKİYE OLARAK TARİHİ ANLARA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Süreç ile ilgili bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise Türkiye olarak tarihi anlara şahitlik yaptıklarını ifade etti. Çağrının önemli bir konu olduğunu belirten Başkan Gülpınar
, “Biz, bu projeyi çok önemsiyoruz. Bizim için bu bir devlet projesidir ve hakikaten tarihi anlara şahitlik ettiğimizi düşünüyorum. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum.
Bu çağrıyı da çok anlamlı buluyoruz ve bunun gereğini Büyükşehir Belediyesi olarak bizler yerine getirdik. Gerek kendimiz bayrak asmak gerekse de vatandaşa, esnafa bayrak dağıtmak suretiyle elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü bu çağrı ülkemizi ilgilendiren bir mesele, çocuklarımızın geleceğine dair çok önemsediğimiz bir husus. Ülkemizin yaşadığı sıkıntıları artık bir tarafa bırakıp, içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye'nin çok daha hak ettiği yerlere, ayağında pranga olmadan gelmesi için önemli bir proje olarak görüyoruz. Ve bu desteği de vermekle kendimizi mükellef hissediyoruz. İnşallah bizim de bir katkımız olur. Bu sembolik bir çağrıdır ve bunu sembolik hareket olarak değerlendirmek lazım ama çok önemli bir çağrı, önemli bir harekettir. İnşallah en yakın zamanda bu süreç neticelenir ve başka konularda konuşup önümüze bakmak gerekir diye düşünüyorum. Artık bütün bu sıkıntıları geride bırakıp farklı adımlar atmanın gerekliliğine inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum”
şeklinde konuştu.


#Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
#Mehmet Kasım Gülpınar
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