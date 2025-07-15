Şanlıurfa, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla donatıldı: Başkan Gülpınar 'Tarihi anlara şahitlik ediyoruz' dedi

Bu çağrıyı da çok anlamlı buluyoruz ve bunun gereğini Büyükşehir Belediyesi olarak bizler yerine getirdik. Gerek kendimiz bayrak asmak gerekse de vatandaşa, esnafa bayrak dağıtmak suretiyle elimizden gelen katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü bu çağrı ülkemizi ilgilendiren bir mesele, çocuklarımızın geleceğine dair çok önemsediğimiz bir husus. Ülkemizin yaşadığı sıkıntıları artık bir tarafa bırakıp, içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye'nin çok daha hak ettiği yerlere, ayağında pranga olmadan gelmesi için önemli bir proje olarak görüyoruz. Ve bu desteği de vermekle kendimizi mükellef hissediyoruz. İnşallah bizim de bir katkımız olur. Bu sembolik bir çağrıdır ve bunu sembolik hareket olarak değerlendirmek lazım ama çok önemli bir çağrı, önemli bir harekettir. İnşallah en yakın zamanda bu süreç neticelenir ve başka konularda konuşup önümüze bakmak gerekir diye düşünüyorum. Artık bütün bu sıkıntıları geride bırakıp farklı adımlar atmanın gerekliliğine inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum”