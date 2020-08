Şanlıurfa’da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama: Toplu etkinliklere katılamayacaklar, sadece belli saatlerde sokağa çıkabilecekler

Koronavirüs pozitif vaka artış hızında Türkiye’de ilk 5 şehir arasında Şanlıyrfa yer alıyor. Şanlıurfa’da Valiliği de yeni vakaların önüne geçebilmek için 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar getirdi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni alınan kararlar kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları kısıtlandı. (Gelin ve damadın 1'inci derece yakınları hariç)

Toplu etkinliklere katılmaları yasak

Düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı. Kararı yorumlayan vatandaşların bir kısmı kararın yerinde olduğunu belirtirken bir kısmı ise kararı beğenmedi.

Gençlerden daha sağlamım diyerek sitem etti

Valiliğin yeni kısıtlama kararına rağmen sokağa çıkan 70 yaşındaki Ahmet Çiftçi, “Ben çiftçiyim. Her gün köye gidip geliyorum. Tüm kazancımız işimize bağlıdır. Köyden meyve sebze getiriyorum. Ben her gün giderim. Yasağı dinlemem. Ben 70 yaşındayım gençlerden daha sağlamım. Ecel ne zaman gelirse o zaman ölürüz. İnsan hastalıktan ölmez. Kimse maske takmıyor. Bakın şu an parkta oturan yaşlılar takmıyor. Parkların denetlenmesi gerekiyor. İhtiyarlar maskeye dikkat etmiyor” dedi.

Geçen hafta Malatya’ya gittiğini aktaran vatandaştan bir olan Mehmet Akdağ, Malatyalıların salgın tedbirlerine dikkat ettiğini, ancak Şanlıurfa’da bu tedbirlere uyulmadığını ifade etti.

Tedbirler yerinde

Alınan kararların yerinde olduğunu belirten Akdağ, “Devlet her vatandaşın başına bir polis dikemez. Herkes kendi önlemini almalıdır. Urfalılar salgını ciddiye almıyor. Hastalığına dahi inanmayanlar var. Maske için uyardığımızda bizimle tartışıyorlar. Ancak hastalığa yakalandıklarında, inanıyorlar. Yaşlılar için alınan bu karar yerinde bir karardır. Zaten tamamıyla kısıtlamıyor. Sadece yoğun olan saatlerde kısıtlama yapılmış” diye konuştu.

