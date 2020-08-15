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ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: 65 yaş üstünün sokağa çıkması yasaklandı

Şanlıurfa’da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama: Toplu etkinliklere katılamayacaklar, sadece belli saatlerde sokağa çıkabilecekler

Koronavirüs vakalarının en hızlı arttığı 5 şehir arasında gösterilen Şanlıurfa'da valilik yeni tedbirler aldı. 65 yaş ve üstündeki vatandaşların günün belli saatleri haricinde dışarı çıkmasının yasaklandı. Yasağa rağmen sokağa çıkan 70 yaşındaki Ahmet Çiftçi, “Ben 70 yaşındayım gençlerden daha sağlamım” diyerek sitem etti.

Haber Merkezi DHA
Yasağa rağmen Şanlıurfa'da 65 yaş üstü sokağa çıkmaya devam ediyor.
Yasağa rağmen Şanlıurfa'da 65 yaş üstü sokağa çıkmaya devam ediyor.

Koronavirüs pozitif vaka artış hızında Türkiye’de ilk 5 şehir arasında Şanlıyrfa yer alıyor. Şanlıurfa’da Valiliği de yeni vakaların önüne geçebilmek için 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar getirdi.

Şapka ve gözlük taktı, kimse onu tanıyamadı: Şanlıurfa valisinden tebdili kıyafetle korona denetimi
KORONAVİRÜS
Şapka ve gözlük taktı, kimse onu tanıyamadı: Şanlıurfa valisinden tebdili kıyafetle korona denetimi

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni alınan kararlar kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları kısıtlandı. (Gelin ve damadın 1'inci derece yakınları hariç)

Şanlıurfa alarm veriyor: İki haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı, uzmanlar uyarıyor
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Koronavirüs salgınında pozitif vaka sayısının arttığı Şanlıurfa’da, tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen vatandaşlar maske kullanma zorunluluğu ile sosyal mesafe kuralına uymuyor.
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Kentte yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında son 14 günde, koronavirüslü hastalarla temas ettikleri saptanan vatandaşların yaşadığı 2 bin 200 ev karantinaya alındı.
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, vatandaşlar arasında yaygın olan, sıcak havanın virüsün bulaşmasını azalttığı yönündeki düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
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Sıcak havanın koronavirüsü öldürmediğini, bulaşı azaltmadığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Vatandaşlar maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi yaz döneminde Türkiye’nin en sıcak bölgesidir.
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Bu dönemde bölgedeki vaka sayıları daha da fazlalaştı. Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor.
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Sıcakta virüsün etkinliği azalmıyor. Hastanelerimizde yoğun bakıma yatanlar, hayatını kaybedenler de var.
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Koronavirüsün neler yapabildiğine inanmayan vatandaşlar varsa, kendilerine koronavirüs hastalarını gösterebiliriz. Şunu gerçekten bilmeliler; Koronavirüs her yerde karşılarına çıkabilir. Ondan dolayı tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor.”
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Kentte maske kullanmayan vatandaşlardan bazılarının maskenin virüsten korumadığına inandığı, bazılarının da nefes almakta güçlük çektiklerini söyledikleri öğrenildi.
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Şanlıurfa alarm veriyor: İki haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı, uzmanlar uyarıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında sıraladığı Şanlıurfa'da, son 14 günde koronavirüslü hastalarla temaslı vatandaşların yaşadığı 2 bin 200 ev karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, sıcak havanın virüsü öldürdüğü düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Eğer virüs sıcakta bulaşmasaydı, bu dönemde vaka sayıları artmazdı. Demek ki sıcak virüsü öldürmüyor" uyarısında bulundu.


Toplu etkinliklere katılmaları yasak

Düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı. Kararı yorumlayan vatandaşların bir kısmı kararın yerinde olduğunu belirtirken bir kısmı ise kararı beğenmedi.

Gençlerden daha sağlamım diyerek sitem etti

Valiliğin yeni kısıtlama kararına rağmen sokağa çıkan 70 yaşındaki Ahmet Çiftçi, “Ben çiftçiyim. Her gün köye gidip geliyorum. Tüm kazancımız işimize bağlıdır. Köyden meyve sebze getiriyorum. Ben her gün giderim. Yasağı dinlemem. Ben 70 yaşındayım gençlerden daha sağlamım. Ecel ne zaman gelirse o zaman ölürüz. İnsan hastalıktan ölmez. Kimse maske takmıyor. Bakın şu an parkta oturan yaşlılar takmıyor. Parkların denetlenmesi gerekiyor. İhtiyarlar maskeye dikkat etmiyor” dedi.

Şanlıurfa’da koronavirüs durdurulamıyor: 11 bina ile bir iş yeri karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Şanlıurfa’da koronavirüs durdurulamıyor: 11 bina ile bir iş yeri karantinaya alındı

Geçen hafta Malatya’ya gittiğini aktaran vatandaştan bir olan Mehmet Akdağ, Malatyalıların salgın tedbirlerine dikkat ettiğini, ancak Şanlıurfa’da bu tedbirlere uyulmadığını ifade etti.

Tedbirler yerinde

Alınan kararların yerinde olduğunu belirten Akdağ, “Devlet her vatandaşın başına bir polis dikemez. Herkes kendi önlemini almalıdır. Urfalılar salgını ciddiye almıyor. Hastalığına dahi inanmayanlar var. Maske için uyardığımızda bizimle tartışıyorlar. Ancak hastalığa yakalandıklarında, inanıyorlar. Yaşlılar için alınan bu karar yerinde bir karardır. Zaten tamamıyla kısıtlamıyor. Sadece yoğun olan saatlerde kısıtlama yapılmış” diye konuştu.

Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı: Valilik açıklama yaptı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
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Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
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Bu kapsamda Birecik'te 20
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Ceylanpınar'da 21, Eyyübiye'de 12
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Haliliye'de 37, Karaköprü'de 78
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Siverek'te 7, Suruç 11
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Viranşehir'de 18 ve Hilvan'da 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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Öte yandan, kentteki 120 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
Title
Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
Title
Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
Title
Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
Title
Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı: Valilik açıklama yaptı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 205 evde karantina uygulaması başlatıldı. Vaka sayılarının en çok arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da valilik yaptığı açıklama ile ilçe ilçe karantinaya alınan evlerin sayılarını açıkladı.


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