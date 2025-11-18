Şanlıurfa Siverek'te 40 saat boyunca su kesintisi yaşanacak

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (SUSKİ), Siverek ilçesinde içme suyu arıtma tesisinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 19 Kasım Çarşamba günü saat 07.00’de başlayacak kesintinin, 20 Kasım Perşembe günü saat 23.30’a kadar süreceği belirtildi. Çalışmalar nedeniyle ilçe genelinde su verilemeyeceği ifade edildi. Açıklamada, "Siverek içme suyu arıtma tesisinde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle belirtilen tarihler arasında ilçe genelinde su kesintisi yaşanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Vatandaşların kesintiye karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.