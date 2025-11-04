Şanlıurfa’da aç tilki kent merkezine indi

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sitenin önüne gelen tilki, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı.

Vatandaşların bakışları arasında apartmanların arasından geçen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkinin şehir merkezine kadar inmesi hem merak hem de endişe uyandırdı.