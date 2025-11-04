Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da aç tilki kent merkezine indi

Şanlıurfa’da aç tilki kent merkezine indi

14:554/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Akşam saatlerinde bir sitenin önüne gelen tilki, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı.
Akşam saatlerinde bir sitenin önüne gelen tilki, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde şehir merkezine inen bir tilki, apartmanların arasında yiyecek ararken vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sitenin önüne gelen tilki, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı.

Vatandaşların bakışları arasında apartmanların arasından geçen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkinin şehir merkezine kadar inmesi hem merak hem de endişe uyandırdı.

#Şanlıurfa
#Karaköprü
#Tilki
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Pastırma sıcakları bitti mi? Havalar ne zaman soğuyacak?