Şanlıurfa’da direk hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde destek üniteleri çalınan elektrik direğinin devrilmesiyle yaşanan enerji kesintisine kısa sürede müdahale etti. Hırsızların elektrik nakil kablolarını da çaldığı olay sonrası bölgeye alternatif hatlardan enerji sağlandı. Dicle Elektrik, hem enerji arzını hem de can ve mal güvenliğini tehdit eden olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yaşanan bir hırsızlık olayına daha müdahale etti. Eyyübiye ilçesi sınırlarındaki Evren Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan bir elektrik direği, destek ünitelerinin çalınması sonucu devrildi. Hırsızlar ayrıca elektrik nakil kablolarını da çalarak bölgenin elektriksiz kalmasına yol açtı. Ağırlıklı olarak sanayi esnafı ve konutların bulunduğu sayısı bine yaklaşan abonenin elektriksiz kaldığı olay sonrası, Dicle Elektrik ekipleri hızla alternatif enerji hattı üzerinden bölgeye yeniden enerji sağladı.
Yalnızca enerji arzını değil insan hayatını da tehlikeye atıyorlar
Yaşanan olayda ise destek ünitelerinin çalınması sonucu bir direk tamamen devrildi. Devrilen direğe bağlı elektrik nakil kablolarının da kesilerek çalındığı ve çevredeki çalılıklara gizlendiği belirlendi. Olayın ardından yaklaşık 3,5 kilometrelik hat devre dışı kalırken, Evren Sanayi Sitesi esnafı başta olmak üzere konut ve işyerleri bir süre enerjisiz kaldı. Şirket, bu tür hırsızlık girişimlerinin yalnızca enerji arzını değil, insan hayatını da tehlikeye attığını vurguladı.