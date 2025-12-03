Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da direk hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı

Şanlıurfa’da direk hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı

15:273/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şanlıurfa'da direk ve kablo hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı
Şanlıurfa'da direk ve kablo hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde destek üniteleri çalınan elektrik direğinin devrilmesiyle yaşanan enerji kesintisine kısa sürede müdahale etti. Hırsızların elektrik nakil kablolarını da çaldığı olay sonrası bölgeye alternatif hatlardan enerji sağlandı. Dicle Elektrik, hem enerji arzını hem de can ve mal güvenliğini tehdit eden olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da yaşanan bir hırsızlık olayına daha müdahale etti. Eyyübiye ilçesi sınırlarındaki Evren Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan bir elektrik direği, destek ünitelerinin çalınması sonucu devrildi. Hırsızlar ayrıca elektrik nakil kablolarını da çalarak bölgenin elektriksiz kalmasına yol açtı. Ağırlıklı olarak sanayi esnafı ve konutların bulunduğu sayısı bine yaklaşan abonenin elektriksiz kaldığı olay sonrası, Dicle Elektrik ekipleri hızla alternatif enerji hattı üzerinden bölgeye yeniden enerji sağladı.


YouTube
Şanlıurfa’da direk hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı
Gündem / Şanlıurfa
03 Aralık, Çarşamba

Yalnızca enerji arzını değil insan hayatını da tehlikeye atıyorlar

Yaşanan olayda ise destek ünitelerinin çalınması sonucu bir direk tamamen devrildi. Devrilen direğe bağlı elektrik nakil kablolarının da kesilerek çalındığı ve çevredeki çalılıklara gizlendiği belirlendi. Olayın ardından yaklaşık 3,5 kilometrelik hat devre dışı kalırken, Evren Sanayi Sitesi esnafı başta olmak üzere konut ve işyerleri bir süre enerjisiz kaldı. Şirket, bu tür hırsızlık girişimlerinin yalnızca enerji arzını değil, insan hayatını da tehlikeye attığını vurguladı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Dicle Elektrik, yaşanan olayın ardından hem onarım çalışmalarını başlattı hem de hukuki süreç için adım attı. Direğin ve hatların yeniden inşası için bölgeye ekipler sevk edilirken, olayın faillerinin tespiti için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri,
“Enerji altyapımıza zarar veren bu tür müdahaleler kamu kaynaklarının yanı sıra vatandaşların güvenliğine ve yaşam konforuna da zarar veriyor. Bu olayların takipçisi olacağız”
ifadelerini kullandı.



#Şanlıurfa
#Dicle Elektrik
#Eyyübiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR aralık ayı güncel açık iş ilanları yayımlandı