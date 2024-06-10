Şanlıurfa'da iki mahallede kuduz karantinası : Vatandaşlardan aşılama çağrısı

"Gün geçtikçe burada köpekler çoğalmaya başladı, kuduz vakası artmaya başladı. Bundan dolayı çocuklarımız dışarıya çıkamaz hale geldi. Son dönemde bir motosiklet bile buradan geçemez oldu çünkü köpekler kovalıyor. Kuduz vakası çıktığından beri çocuklarımız parklara bile gitmiyor. Her taraf bu köpeklerden dolayı pislik içerisinde. Biz bu köpeklerin buradan toplatılıp aşılanması, mümkünse belediyenin barınaklar yapması, onlarla ilgilenmesini istiyoruz."