Şanlıurfa’da yedek lastikte uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, otomobilin yedek lastiği içerisine saklanmış 7 parça halinde toplam 3 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.