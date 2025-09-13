Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da yedek lastikte uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

Şanlıurfa’da yedek lastikte uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

15:0213/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, 3 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.
Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, 3 kilo 450 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa’da bir otomobilin yedek lastiğine gizlenen 3 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, otomobilin yedek lastiği içerisine saklanmış 7 parça halinde toplam 3 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.




#şanlıurfa
#uyuşturucu
#ticaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?