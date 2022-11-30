Sanna Marin: Ukrayna'ya daha fazla destek verilmeli

Başbakan Sanna Marin, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya yaptığı ilk ziyaret hakkında Auckland'da açıklamalarda bulundu. Ziyaretin amaçları arasında diplomatik ilişkilerin ve ticari bağların geliştirilmesinin yer aldığı biliniyor.

Finlandiya ve Yeni Zelanda gibi daha küçük ülkelerde yumuşak gücün nasıl bir etkiye sahip olabileceği sorulduğunda Marin, "Ukrayna söz konusu olduğunda sert güce ihtiyacımız var" dedi.

Associated Press'e göre Marin, "Silahlara ihtiyaçları var, mali desteğe ihtiyaçları var, insani desteğe ihtiyaçları var ve ayrıca Ukrayna'dan kaçan tüm mültecilerin Avrupa'da hoş karşılandığından emin olmalıyız" dedi.

DÜNYA NATO: Ukrayna'ya destekte geri adım atmayacağız

DÜNYA Estonya Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmaları gerektiğini açıkladı