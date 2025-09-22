Sarıyer Kola'dan boykotlu firmayla iş birliği iddiasına yanıt: 'Milli duruşumuzdan taviz yok'

Sarıyer kola
Filistin boykotları sonrası yerli alternatif olarak öne çıkan Sarıyer Kola, kısa sürede rekor büyüme yakalayarak tüketicinin desteğini kazandı. Ancak hızlı yükselişiyle birlikte sosyal medyada dolaşıma giren bir video üzerinden hedef alınan marka, söz konusu plaketi dört yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Beş tesiste tamamen yerli kaynaklarla üretim yaptığını vurgulayan Sarıyer Kola "5 ayrı üretim tesisimizde tamamen yerli kaynaklarla, özverili çalışanlarımızla üretim yapıyor; ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz" mesajı verdi.
7 Ekim sonrasında
Filistin
’e ve
Gazze
'ye destek amacıyla başlatılan boykotların ardından
Sarıyer Kola
, alternatif bir seçenek olarak öne çıktı. Yerli üretim ve milli duruş söylemiyle tüketiciden büyük ilgi gören marka, kısa sürede satış rekorları kırarak normalde 50 yılda ulaşacağı büyümeyi yalnızca bir yıl içinde yakaladı. Ancak bu hızlı yükseliş, markayı bazı çevrelerin hedefi haline getirdi.
- Sarıyer İçecek, sosyal medyada dolaşıma giren bir video üzerinden yapılan "Pepsi ile işbirliği yapıyor" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, söz konusu görüntülerde yer alan ödül plaketinin yaklaşık dört yıl öncesine ait olduğunu, güncel faaliyetlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.
Yüzde 100 yerli üretim
Yüzde 100 yerli üretim
Yüzde 100 yerli ve milli bir marka olduklarını vurgulayan şirket, beş ayrı tesiste tamamen yerli kaynaklarla üretim yaptıklarını, çalışanlarının özverisiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüklerini açıkladı.
"Kurulduğumuz günden bu yana temel ilkemiz; milletimizin öz kaynaklarını, kendi insan gücümüzü ve üretim potansiyelimizi kullanarak, halkımıza güvenilir, kaliteli ve değerlerimize uygun ürünler sunmak olmuştur."
denilen açıklamada, Sarıyer İçecek’in üretim faaliyetlerini tamamen bağımsız şekilde yürüttüğü ifade edildi.
Şirket, kamuoyunun gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladıklarını belirterek, destek ve güven için teşekkürlerini sundu.
Açıklama şu şekilde;
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
Sarıyer İçecek, %100 yerli ve milli bir markadır. Kurulduğumuz günden bu yana temel ilkemiz; milletimizin öz kaynaklarını, kendi insan gücümüzü ve üretim potansiyelimizi kullanarak, halkımıza güvenilir, kaliteli ve değerlerimize uygun ürünler sunmak olmuştur.
5 ayrı üretim tesisimizde tamamen yerli kaynaklarla, özverili çalışanlarımızla üretim yapıyor; ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz.
Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir video üzerinden yapılan yorumlara açıklık getirme gereği duyulmuştur. Videoda görülen ödül plaketi, yaklaşık dört yıl önce üretim yapılan bir döneme aittir. Güncel faaliyetlerimizle bir bağı yoktur.
"Faaliyetlerimizi tamamen bağımsız bir şekilde sürdürmekteyiz"
"Faaliyetlerimizi tamamen bağımsız bir şekilde sürdürmekteyiz"
Yerli ve milli bir marka olarak, tüm üretim faaliyetlerimizi tamamen bağımsız bir şekilde sürdürmekteyiz. Milli duruşumuzu bozmadan, ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Kamuoyunun göstermiş olduğu hassasiyeti büyük bir takdirle karşılıyor, bizlere duydukları güven ve verdikleri destek için içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla, Sarıyer İçecek.
#Sarıyer
#kola
#filistin