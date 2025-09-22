Sarıyer Kola'dan boykotlu firmayla iş birliği iddiasına yanıt: 'Milli duruşumuzdan taviz yok'

Sarıyer İçecek, sosyal medyada dolaşıma giren bir video üzerinden yapılan "Pepsi ile işbirliği yapıyor" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, söz konusu görüntülerde yer alan ödül plaketinin yaklaşık dört yıl öncesine ait olduğunu, güncel faaliyetlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.