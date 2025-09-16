Avrupa’da İsrail’e boykot yayılıyor

Avrupa’da İsrail’e tepki büyüyor. İnsan Hakları Ligi ve Oxfam’ın aralarında olduğu 80 STK, Avrupa ülkelerine ve şirketlerine, Filistin topraklarında işgalcilere yardım edenlerle ticareti durdurmaya çağırdı. Polonya’da dezenformasyonları takip eden NASK, Google’dan “Gazze’de açlık yok” temalı İsrail reklamlarını kaldırmasını istedi. İngiltere’nin Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji, gelecek yıldan itibaren İsrailli öğrencileri kabul etmeyecek. İspanya Başbakanı Sanchez, “İsrail uluslararası spor müsabakalarından menedilsin” dedi.
Gazze'de soykırım yapan terör devleti İsrail’le iş birliğinin sonlandırılmasına yönelik çağrılar her geçen gün artıyor. Aralarında İnsan Hakları Ligi ve Oxfam'ın da bulunduğu 80'den fazla Sivil Toplum Kuruluşu (STK), “Yasadışı Yerleşimlerle Ticaret: Yabancı Ülkeler ve Şirketler İsrail’in Yasadışı Yerleşim Politikasını Uygulamasını Nasıl Sağlıyor” başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, ürünlerinin satışına izin vererek işgal ekonomisi olan İsrail'deki ticari ortaklıklarını doğrudan destekleyen birçok Batılı şirkete işaret edildi.
ÜNLÜ ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİ RAPORLANDI
Raporda, Fransız mağazalar zinciri Carrefour'a atıfta bulunuldu. Ayrıca, İngiliz ekipman üreticisi JCB'nin makinelerinin Filistinli evleri yok etmek, mahsullerini yok etmek ve yasadışı işgal birimleri inşa etmek için kullanıldığı aktarıldı. İngiltere’nin Barclays Grubu gibi yabancı bankaların yerleşim yerlerindeki ticari faaliyetlerin yanı sıra Alman sanayi devi Siemens’in de yerleşim yerlerine fayda sağlayan bir ulaşım altyapısına katkıda bulunmakla suçlanıyor.
İNSANİ KRİZE DOĞRUDAN KATKI
Söz konusu kuruluşlara hizmet ve yatırımların sağlanması da dahil olmak üzere işgalci İsrail işgal birimleriyle ticari faaliyetlerini açıkça yasaklamaya davet edildi. Bankaların ve finansal kurumların işgal edilen yerlerindeki projeleri finanse eden şirketlere kredi verilmesinin yasaklanması çağrısı yapıldı. Kampanya, yasadışı işgal birimleriyle iş faaliyetlerine devam ederek, uzun süredir devam eden İsrail işgalinin neden olduğu insani krize doğrudan katkıda bulunan şirketleri ve kurumları hedef alıyor.
Sanchez: Barbarlar spordan men edilsin
- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise uluslararası sportif müsabakalarında Rusya için geçerli olan yaptırımların, İsrail'e karşı da geçerli olmasını istedi. Başbakan Sanchez, İspanya bisiklet yarışı La Vuelta'nın 14 Eylül'de Madrid'deki final etabının, zalim İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesi sonrasında açıklama yapan Sanchez, gösterilerdeki bazı şiddet olaylarını kınadı ama İsrail'in katılımından dolayı barışçıl protesto eylemleri yaparak La Vuelta'nın final etabını engelleyen İspanyollardan "gurur duyduğunu" yineledi. Sanchez, İsrail'in hiçbir uluslararası turnuvada yer almaması gerektiğini vurgulayarak "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı" değerlendirmesini yaptı.
Portekiz de Filistin’i tanıma yolunda
- Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma konusunda gelecek hafta gelişmeler olacağını söyledi. "Şimdiye kadar Filistin Devleti'ni tanınma yolunda engel teşkil edecek bir durum yaşanmadı. Süreç devam ediyor ve gelecek hafta gelişmeler olacak" diyen Rangel, Londra'da yaptığı açıklamada Portekiz'de Meclis'teki siyasi gruplarla görüşmelerini tamamladığını ancak Başbakan Luis Montenegro ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile bir toplantı daha yapacaklarını belirtti. Rangel ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Portekiz olarak, İsrail'in Katar'da Hamas üyelerini hedef alan saldırısını kınayan bir karar metni sunacaklarını ifade etti. Portekiz'in yanı sıra Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta'nın da Filistin Devleti’ni yakın zamanda tanıması bekleniyor.
"Kıtlık yok" diyen reklamı kaldırın
- Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkede çevrim içi dezenformasyonu takip eden kurum, Bilimsel ve Akademik Bilgisayar Ağı (NASK), İsrail’in sponsoru olduğu ve Gazze’de kıtlığın olmadığını iddia eden reklamların kaldırılmasını tavsiye eden raporu YouTube’a sundu. Google reklamları ve YouTube kanallarındaki manipüle edilmiş içeriklere işaret eden NASK uzmanları, platformun topluluk kurallarına atıfla bu içeriklerin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. İşgalci İsrail'in Google ile reklamları yayınlaması karşılığı 48 milyon dolarlık anlaşma yaptığı iddia edilmişti.
İngiltere'den İsrailli öğrencilere yasak
- İngiltere’nin en prestijli savunma kolejlerinden biri olan Kraliyet Savunma Çalışmaları Koleji’nden İsrail'e karşı bir hamle geldi. Kolej, gelecek yıldan itibaren İsrailli öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurdu. İngiltere hükümetinin de doğruladığı karar ile tarihte ilk kez kolej kapılarını İsrailli öğrencilere kapatacak. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri operasyonunu daha da tırmandırma kararının yanlış olduğu belirtilirken “Derhal ateşkes ilan edilmeli, esirler serbest bırakılmalı ve insani yardım artırılmalı" denildi.