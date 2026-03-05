Yeni Şafak
Sarıyer’de dron destekli 'kaynak' denetimi: 10 sürücüye ceza yağdı

09:255/03/2026, الخميس
IHA
İstanbul Sarıyer’de taralı alanı ihlal ederek trafikte ‘kaynak’ yaptığı belirlenen sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 10 sürücüye toplamda 93 bin lira para cezası kesildi.

Sarıyer’de taralı alanı ihlal ederek trafikte ‘kaynak’ yaptığı belirlenen sürücülere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Maslak TEM Kuzey girişlerinde yapılan dron destekli denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ve taralı alan ihlali yaptığı tespit edilerek durdurulan 7 sürücüye toplam 7 bin lira ceza kesilirken, ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye ve otomobilin sahibine 40’er bin lira ceza kesildi.

Denetimlerde 10 sürücüye toplamda 93 bin lira ceza işlemi uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.



