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Şarkıcı Suavi'den çevre katliamı: Bakanlık 40 ağaç ile ilgili inceleme başlattı, Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi

Şarkıcı Suavi'den çevre katliamı: Bakanlık 40 ağaç ile ilgili inceleme başlattı, Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi

14:0828/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık, Suavi’nin arsasında kesilen 40 ağaç ile ilgili inceleme başlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık, Suavi’nin arsasında kesilen 40 ağaç ile ilgili inceleme başlattı.

Sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan yazlık sitesi inşasıyla tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Meskende yapılan incelemede Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği ve korunmadığı belirlendi.

Muğla Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' iddialarıyla ağaç kesenleri vatan haini ilan eden Sanatçı Mehmet Suavi Saygan’ın Bodrum'da bulunan arazisindeki yapılar ve yeşil alanların durumuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Meskende yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği ve korunmadığı belirlendi.

40 ağaç yerinde yok

Mehmet Suavi Saygan’ın mesken ve bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Bodrum Belediyesi’nce onaylanan mimari projedeki ‘Ağaç Rölöve paftasında’ parsel içerisinde daha önce 40 adet ağaç bulunduğu ancak yapılan incelemede ağaçların kesildiği tespit edildi.


Ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığı,

11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlendi.

Park alanındaki ağaçlar da kesilmiş

Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi.

Taş duvar yerine tuğla duvar

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, mahallinde taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderdi.





#Mehmet Suavi Saygan
#Muğla
#Bodrum
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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