İzmir'de bir çevre katliamı daha: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir’de yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; Torbalı’daki ve Menemen’deki atık su arıtma tesislerinin standartlara aykırı ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde atık su deşarj ettiği, Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi’nin atık suları arıtmadan deşarj ederek su kirliliğine neden olduğu, Tire’de ise gerekli izinleri ve çevresel önlemleri almadan vahşi çöp depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir.