İzmir'de bir çevre katliamı daha: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir çevre katliamına daha imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de atık su kirliliğine neden olduğu ve Tire'de vahşi depolama yaptığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin 237 lira para cezası uyguladı.
Denetimler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Torbalı’daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin Torbalı'daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındığı, analiz sonucunda atık suyun standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığının tespit edildiği ve bu nedenle 929 bin lira ceza kesildiği belirtildi.
Atık suları deşarj etmişler
Vahşi çöp depolaması yapıldığı anlaşıldı
3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: