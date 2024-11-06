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İzmir'de bir çevre katliamı daha: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı

İzmir'de bir çevre katliamı daha: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı

11:326/11/2024, Çarşamba
AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin lira "çevre" cezası.
İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin lira "çevre" cezası.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bir çevre katliamına daha imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de atık su kirliliğine neden olduğu ve Tire'de vahşi depolama yaptığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 854 bin 237 lira para cezası uyguladı.

Denetimler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Torbalı’daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındı.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin Torbalı'daki atık su arıtma tesisinden numuneler alındığı, analiz sonucunda atık suyun standart değerleri sağlayacak şekilde arıtılmadığının tespit edildiği ve bu nedenle 929 bin lira ceza kesildiği belirtildi.

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İzmir'de bir çevre katliamı daha: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı
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Atık suları deşarj etmişler

Menemen atık su arıtma tesisinin de aynı şekilde standarda uygun arıtılmayan suyu deşarj ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada,
"Tesisi işleten Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira ceza uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin ise atık suları hiç arıtmadan doğrudan deşarj ettiği belirlendi. İlgili kanuna istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verildi"
ifadeleri kullanıldı.

Vahşi çöp depolaması yapıldığı anlaşıldı

Ayrıca Tire'de vahşi depolama yapıp çöpleri açık araziye döktüğü tespit edilen Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 299 bin 84 lira ceza verildiği belirtilen açıklamada, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine toplam
3 milyon 854 bin 237 lira
idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir’de yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; Torbalı’daki ve Menemen’deki atık su arıtma tesislerinin standartlara aykırı ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde atık su deşarj ettiği, Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi’nin atık suları arıtmadan deşarj ederek su kirliliğine neden olduğu, Tire’de ise gerekli izinleri ve çevresel önlemleri almadan vahşi çöp depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir.

İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#İzmir
#para cezası

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