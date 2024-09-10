İzmir'de çevre kirliliği faciası: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum "Bugün Körfez’de yaşanan, tam anlamıyla büyük bir çevre felaketidir. Altını çizerek ifade etmek gerekirse; şu anda Körfezimizin bazı bölgelerinde yaşam kalmamıştır" dedi. Bakan Kurum ayrıca kirliliğin sorumlusunun belediyeler olduğunu ifade ederek, “Bu güzelim denizin bu hale gelmesinin sorumluları; seçim meydanlarında "İzmir Körfezi'nde yüzeceğiz" diyen ama görevdeyken körfez için tek bir adım atmayanlardır.” dedi.