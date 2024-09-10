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İzmir'de çevre kirliliği faciası: Bakanlıktan CHP'li belediyeye ceza yağdı

İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.8 milyon TL ceza kesildi. Belediyeye ait 2 atık su arıtma tesisinin standardın üzerinde kirlilik içeren suyu İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği belirlenirken, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

10:26 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:49 - 10/09/2024 Salı
Atık su tesislerinin kirli suyu İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği tespit edildi.
Atık su tesislerinin kirli suyu İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen kirlilik ve balık ölümlerinin ardından inceleme başlattı. Bakanlığa bağlı uzman ekipler ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı, bölgeye sevk edildi.



Kirli sular İzmir Körfezi'ne deşarj edilmiş

22 ve 23 Ağustos tarihlerinde yaşanan kirliliğin karasal kaynaklı olup olmadığını tespit etmek için ekipler tarafından, Körfez’e dökülen derelerden ve atık su arıtma tesislerinin çıkışlarından numuneler alındı.


Bu analizler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin, "çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edildi.

Ceza kesildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında
1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza
uygulandı. Ayrıca, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Amonyak miktarının 50 kat fazla olduğu belirlenmişti

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde İzmir Körfezi’nde atık su kaynaklı amonyak miktarının olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmişti. Körfez’de 6 miligram/litreye olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0’a düştüğü tespit edilmişti. Balıkların oksijensizlik yüzünden öldüğü tespit edilmişti.


İzmir Körfezi’nde 9 Eylül’de de deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi civarında çok sayıda ölü balığın deniz yüzeyine çıktığı görüldü.


#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#İzmir Körfezi
#CHP
#atık su
#çevre kirliği
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