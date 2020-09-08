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Gündem Saros Körfezinde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı Kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı
EDİRNE

Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı: Kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı

Saros Körfezi'nde 2 metre 17 santimlik orkinos yakalandı: Kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı

Edirne'ye bağlı Saroz Körfezi'nde balıkçıların ağlarına takılan 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, satışa çıkarıldı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde büyük ilgi gören orkinos balığın kilosu 30 liradan satışa sunuldu.

Haber Merkezi DHA
2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı.
2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı.

Edirne'nin Enez ilçesinden Saros Körfezi'ne açılan balıkçılar, attığı ağlarla 2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı yakaladı.

2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı.

Mavi Vatan orkinos cenneti
GÜNDEM
Mavi Vatan orkinos cenneti

Dev orkinos balığını balıkçılık yaptığı Çerkezköy ilçesine getiren Bekir Sal, tezgahta sergilemeye başladı. Vatandaşlar dev balığa büyük ilgi gösterirken, cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraflarını çekti.

2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı.

KİLOSUNU 30 LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI

Balığı kilosu 30 liradan satışa çıkaran Sal, yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını ve daha önce bu kadar büyüklükte balık görmediğini söyledi.

Görenleri hayrete düşürdü: 325 kilo
GÜNDEM
Görenleri hayrete düşürdü: 325 kilo

2 metre 17 santim uzunluğunda ve 141 kilo ağırlığında orkinos balığı.

Sal, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Biz oradaki halden alıp, vatandaşlarımıza kaliteli balık yedirmek amacıyla Çerkezköy'e getirdik. 2 metre 17 santim uzunluğundaki orkinos balığımız yaklaşık 141 kilo. Kilosu 30 liradan satışa sunuldu."

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