Savaştan kaçan İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiası yalanlandı

6 Ekim tarihinde Alanya'ya bir kruvaziyer gemisi geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili,
"Savaştan kaçan bin 671 İsrailli sığınmacı gemi ile Alanya'ya geldi" iddiası doğru değildir
" denildi.
Açıklamada, "Bahse konu görüntülerde, 6 Ekim tarihinde Alanya'ya gelen bir kruvaziyer gemisinden inen turistler görülmektedir. Rutin bir turistik seyahat sırasında kaydedilen görüntülerin, bölgedeki olaylarla (7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu) herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullandı.
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1 saat önce