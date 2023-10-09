Savaştan kaçan İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin açılışını yaptı. Erdoğan burada Filistin mesajı verdi: Filistin meselesi hakkaniyete uygun şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.