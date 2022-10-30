Gündem Savcılık dosyasında yer aldı PKK kuryeleri HDPli vekiller çıktı
POLİTİKA

Savcılık dosyasında yer aldı: PKK kuryeleri HDP’li vekiller çıktı

Bölücü terör örgütü PKK’nın yurtiçinde topladığı paraları, HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil’e ulaştırdığı savcılık dosyasında yer aldı.

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Savcılık dosyasında yer aldı: PKK kuryeleri HDP’li vekiller çıktı
Teröristbaşı Murat Karayılan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'nın mali alan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılanmadan sorumlu olduğu belirlenen Murat Yılmaz'ın 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

KCK tarafından Türkiye'ye gönderildi

Yılmaz hakkında ifade veren Ulaş kod adlı gizli tanık, Yılmaz'ın Irak'ta olduğu süreçte Mazlum Doğan İdeolojik Eğitim Akademisi'nde eğitim aldığını, ardından Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu olarak görevlendirilerek Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

"Örgüt mensuplarına yüksek miktarlarda para aktardı"

Gizli tanık, çatışmalar sırasında yaralanan PKK'lıların tedavilerini yaptırmak amacıyla KCK Türkiye Sağlık Komitesi çalışmalarında yer alan 'kadro' örgüt mensuplarına yüksek miktarlarda para aktaran kişinin de Yılmaz olduğunu belirtti.

PKK mali alan yapılanması sorumlusu Murat Yılmaz'ın, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu görevine getirildiği, bu süreçte örgütün molotof ve el yapımı patlayıcı gibi kanlı eylemlere para sağlayan kişi olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre Yılmaz'ın Türkiye'de örgüt adına toplanan trilyonlarca lirayı HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil'e teslim ettiği ifade edildi.

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HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319’a yükseldi
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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, bin 153'üncü güne girdi.
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Evlat nöbetindeki aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde Türk bayrağı açıp ellerindeki 319 tane balonu gökyüzüne bıraktı.
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Ailelerin nöbetine 2015'te işe gidiyorum diye evden çıkıp ve bir daha haber alınamayan Mehmet Karakaş'ın babası Sefer Karakaş katıldı.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, yeni ailenin katıldığını aktararak “Bu güzel ülkeyi bize kuran ve armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evlat mücadelemizde burada kararlı bir şekilde devam ediyor, aile sayımız 319'a yükseldi. Bıkmadan sonuna kadar evlat mücadelemize devam edeceğiz. 319 adet Türk Bayraklı balonlarımızı da evlatlarımız ve Cumhuriyet Bayramı için göklere uçuracağız” dedi.
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HDP önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı 319’a yükseldi
Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 319 ailenin evlat nöbeti, bin 153'üncü günde de sürdü. Aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ellerindeki 319 balonu uçurarak kutladı. Aile sayısı 319'a yükseldi.
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