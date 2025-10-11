Savcılık soruşturma izni istedi: Vurgunun ucu Yavaş'a uzandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 154 milyon liralık konser vurgununa ilişkin soruşturma Mansur Yavaş’a uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi.

İddianamede ifadelerine yer verilen tanıklar, konserlerin Mansur Yavaş’ın oluru ve onayı ile gerçekleştiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu değerlendirilerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.