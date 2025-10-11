Savcılık soruşturma izni istedi: Vurgunun ucu Yavaş'a uzandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 154 milyon liralık konser vurgununa ilişkin soruşturma Mansur Yavaş’a uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu’na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi. Soruşturmada ifade veren tanıklar, konser organizasyonlarının Yavaş’ın oluru ile yapıldığını belirtmişti.
14 KİŞİYE ‘NİTELİKLİ ZİMMET’ SUÇLAMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2021-2024 döneminde gerçekleştirilen 33 konsere ilişkin yolsuzluk soruşturmasında 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan iddianame hazırlamıştı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istenmişti. İddianame, konser hizmet alımındaki olağan dışı fahiş fiyatlar nedeniyle ABB’nin 154 milyon TL zarara uğratıldığı tespit tespitine yer verilmişti.
KONSERLER BAŞKAN’IN OLURUYLA DÜZENLENDİ
İddianamede ifadelerine yer verilen tanıklar, konserlerin Mansur Yavaş’ın oluru ve onayı ile gerçekleştiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturma kapsamında, iddianame tanziminden sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" olduğu değerlendirilerek İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etti.