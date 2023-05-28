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Seçim sonucunu hazmedemedi: Fatih Altaylı'dan seçmenin iradesine hakaret

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Sonuçları hazmedemeyen CHP yandaş gazeteci Fatih Altaylı "Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi" yorumunda bulundu.

19:28 . 28/05/2023 Pazar
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Fatih Altaylı

Fatih Altaylı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. İlk sonuçlar gelmeye başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.

"Suriyeliler karar verdi"

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen yandaş gazeteci Fatih Altaylı, seçmenleri hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altaylı
"Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi."
yorumunda bulundu.

Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta
Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanacak bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 61 milyon seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi. Seçim sonuçları, açıklanmaya başlandığı andan itibaren yenisafak.com.tr'de olacak.



#Fatih Altaylı
#seçim
#sonuç
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
16 dakika önce
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