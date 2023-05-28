Seçim sonucunu hazmedemedi: Fatih Altaylı'dan seçmenin iradesine hakaret

Fatih Altaylı
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. İlk sonuçlar gelmeye başladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı.
"Suriyeliler karar verdi"
"Suriyeliler karar verdi"
Seçim sonuçlarını hazmedemeyen yandaş gazeteci Fatih Altaylı, seçmenleri hedef aldı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altaylı
"Farklara bakılırsa Türkiye’yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verdi."
yorumunda bulundu.
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16 dakika önce