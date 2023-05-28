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Seçim yarışını Erdoğan önde götürüyor: AK Parti'de balkon konuşması için hazırlık yapıldı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde sandıklar saat 17.00 itibariyle kapandı. Açıklanan verilere göre saat 19.15 itibariyle sandıkların yüzde 89.81'i açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçim yarışını yüzde 52.72 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde götürürken AK Parti'de de seçim galibiyeti hazırlıkları da başladı. İstanbul'da AK Parti seçmenleri ellerinde parti ve Türk bayraklarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Dışarıya dev ekranların konulduğu binanın önünde ses sistemleri de yerleştirilirken, olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı.

19:03 . 28/05/2023 Pazar
DHA
Oy oranlarının açıklanmaya başlamasıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik de başladı.

Oy oranlarının açıklanmaya başlamasıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde hareketlilik de başladı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İl Başkanlığı önünde de hareketlilik başladı.  


Yayın yasağının 18.15’te kalkmasıyla Yüksek Seçim Kurulu’ndan ilk sonuçlar geldi. Partililer de ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Yoldan araçlarıyla geçenler ise korna çalıp, Rabia işareti yaparak desteğini gösteriyor. Yabancı basın mensuplarının da yoğun katılım gösterdiği il başkanlığında gazetecilerin de bekleyişi sürüyor. 


Olası balkon konuşması için hazırlık yapıldı



Dışarıya dev ekranların konulduğu binanın önünde ses sistemleri de yerleştirildi. Belli bir noktaya kadar girilebilen binanın içerisine de üst araması yapılarak giriş yapılıyor.  



Olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı. Yerleştirilen balkonun önünde ‘öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek’ yazısı yer aldı. Binadakiler de ilk sonuçları dışarıya ve içeriye konulan led ekranlardan takip ediyor.



#AK Parti
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#Seçim
#Balkon Konuşması
41 dakika önce
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