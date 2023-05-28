Seçim yarışını Erdoğan önde götürüyor: AK Parti'de balkon konuşması için hazırlık yapıldı

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Adayların ilk turda yüzde 50+1 oy barajını geçememesi sebebiyle bugün seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullandı. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul, Ankara ve İzmir'deki oy oranları ve seçim sonuçları canlı takip ekranı...