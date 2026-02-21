Yeni Şafak
Seçime iki yıl kala ittifak maratonu

04:0021/02/2026, Saturday
Ankara kulislerinde hareketlilik arttı. Partiler arası görüşme trafiği hız kazanırken, yeni ittifak arayışları gündeme geldi.

Muhalefet cephesinde Millet İttifakı ve 6'lı Masa formülünün kurulamayacağı, 2023’tekine benzer bir ittifak modelinin mümkün olmadığı görüşü hakim. Önümüzdeki genel seçim için farklı senaryolar konuşuluyor.

CHP, DEM PARTİ’Yİ YOKLUYOR

En çok dillendirilen iddia, CHP ile DEM Parti iş birliğinin oluşturulması. Bu iddiayı dillendirenler, 2024’teki “kent uzlaşısı” modelinin genel seçimde bazı büyükşehirlerde ortak milletvekili listeleriyle sürdürülebileceğini öne sürüyor. DEM Parti'nin ittifaklar siyasetine mesafeli durduğu da gelen bilgiler arasında.

MİLLİYETÇİ CEPHE OLASILIĞI

İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin bir araya gelerek "Milliyetçi Cephe" kuracağı, kulislerde konuşulan bir diğer iddia. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bu iddiayı reddetse de kapıların tamamen kapanmadığı belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ YOL ARAYIŞI

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin olası birlikteliği ise Ankara'da üçüncü yol arayışı olarak tartışılıyor. Bu konuda Saadet’te görüş ayrılıkları bulunduğu, parti içinde bir grubun Cumhur İttifakı'na katılmayı savunduğu iddia ediliyor.



#Siyaset
#Seçim
#ittifak
