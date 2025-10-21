Yeni Şafak
Sefaköy'de metrobüsler çarpıştı

10:2721/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
DHA
İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı.
İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı.

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı.


Sefaköy'de metrobüsler çarpıştı
Gündem / İstanbul
21 Ekim, Salı

Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

