Şehirlerimiz kirli pazarlığa meze yapılamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i kimsenin takmadığını söyledi.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde 45 bin kişiye hitap eden Erdoğan, şunları söyledi: “Kendi partisine sözünü geçiremediği halde, borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır.”

ONU DA ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ

“Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek, maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız, bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan ‘Eyvallah’ deyip gittiyse, bunun da akıbeti aynı olacak. Ülkeye, millete ve şehirlerimize söyleyecek hiçbir sözü, ortaya koyacak hiçbir vizyon ve programı olmayanlar sadece konuşur, bağırır, çağırır ve gider.”

KİRLİ İTTİFAKLARIN FARKINDAYIZ

“Mayıs seçimlerinde kurulan Altılı Masa'nın gerisindeki silüetleri unutmadık. Daha önce, 2019 seçimlerinde yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Bunlarda mertliğin, delikanlılığın, harbiliğin ve hasbiliğin zerresi olmadığı için her işlerini gizli saklı yapmayı adet edindiler.”

İTTİFAKLARINDA BİR AÇIKLIK YOK

“Cumhur İttifakı, AK Parti'siyle Milliyetçi Hareket Partisi ile, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla tüm şeffaflığıyla ortadadır. Bu ittifakın gizli saklı hiçbir gündemi, pazarlığı, hedefi yoktur. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı?”

KİMLERLE DEMLENDİĞİ BELLİ DEĞİL

“Hatırlarsanız, eski CHP Genel Başkanı'nın, kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştır. Şimdiki CHP Genel Başkanı'nı zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin, nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki işte Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler.”

BÖYLE SİYASET OLMAZ

“Günü, saati, yeri belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar siyasetten, meseleden, gündemden uzak durdular. Çıkarları dışında, kişisel kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilenme gereği duymuyorlar. Böyle siyaset olmaz. Türkiye'nin yönetimi, bu zihniyete emanet edilmez, şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz. Kadınlarımızın, gençlerimizin, çalışanlarımızın, emeklilerimizin beklentileri, hayalleri, hakları, bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakılamaz.”

Muhalefet sadece konuşuyor

Bu muhalefet anlayışının, politikasının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyi olmadığını söyleyen Erdoğan, “Allah göstermesin, bunların ellerine fırsat geçerse, ülkemiz ve milletimiz elindekilerden de olur. Muhalefet tarafı sadece konuşur, sadece yalan ve iftira ile kafaları karıştırmaya çalışır, sadece kendi küçük menfaatlerini korumaya bakar” dedi. Alandakilere “Seçim akşamı, Manisa ile birlikte Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?” diye Soran Erdoğan, “Seçim gecesi, gözüm Manisa sonuçlarında olacak” ifadelerin kullandı.

Ekonomi rahatlayacak

“Her şeyin üstesinden geliriz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Uzunca bir süredir yaşadığımız bütün saldırıları, bölgesel ve küresel krizleri, kimi politikalarımızın eksik kalmasından kaynaklanan meseleleri birer birer çözüme kavuşturacağız. Bilhassa ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafiflemeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkanlarının artmasıyla ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır.”











