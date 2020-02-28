Şehit düşmeden bir gün önce yazdı: 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen alçak hava saldırısı sonrasında 33 tane kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden biri Tekirdağ'lı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'ydı.
Kara'nın şehit olmadan önce abisine yazdığı mesaj yürekleri burktu. Şehit Onbaşı Kara'nın mesajında, "Abi biz İdlib'e gidiyoruz, orada şebeke arama yapacak kadar bile yok. Hakkınızı helal edin, sizleri seviyorum. Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası... Dua edin yeter, selametle." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Geçen sene gazi olmuştu
Kahraman şehitlerimizden vatan savunması yapan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25) 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Kuzey Irak'ta yaralanarak gazi olmuştu. İki gün önce gönüllü olarak İdlib'e giden Kara, gazilik makamından sonra şehitlik makamına ulaştı.