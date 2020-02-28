Gündem Şehit düşmeden bir gün önce yazdı Suriyede ne işimiz var diyenlerden olmayın
TEKİRDAĞ

Şehit düşmeden bir gün önce yazdı: 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın

İdlib'de Esed rejimi tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimizden Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın abisine yazdığı mesaj, herkese ders olacak nitelikteydi. Mesajda helallik isteyen kahraman şehidimiz Kara, "Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası... Dua edin yeter, selametle" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Onbaşı Nihat Kara
Şehit Onbaşı Nihat Kara

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen alçak hava saldırısı sonrasında 33 tane kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizden biri Tekirdağ'lı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara'ydı.

Kara'nın şehit olmadan önce abisine yazdığı mesaj yürekleri burktu. Şehit Onbaşı Kara'nın mesajında, "Abi biz İdlib'e gidiyoruz, orada şebeke arama yapacak kadar bile yok. Hakkınızı helal edin, sizleri seviyorum. Sizden ricam sakın 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası... Dua edin yeter, selametle." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Geçen sene gazi olmuştu

Kahraman şehitlerimizden vatan savunması yapan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25) 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Kuzey Irak'ta yaralanarak gazi olmuştu. İki gün önce gönüllü olarak İdlib'e giden Kara, gazilik makamından sonra şehitlik makamına ulaştı.

Şehit Nihat Kara'nın annesi.

Kahraman Mehmetçik rejim güçlerine ait helikopteri böyle vurdu
OYNAT 00:00
Kahraman Mehmetçik rejim güçlerine ait helikopteri böyle vurdu
Kahraman Mehmetçik İdlib'de, kendilerini ateş altına alan rejim helikopterini tam isabetle vurdu. Ortaya çıkan görüntülerde bölgede görev yapan askerler, başarılı atış sonrasında silah arkadaşlarını tebrik ediyor ve 'sığınaklara girin' uyarısı yapılıyor.

Türkiye'den Rusya'ya verilen 3 mesaj: Rus heyet Türkiye'den ayrılacak
GÜNDEM
Türkiye'den Rusya'ya verilen 3 mesaj: Rus heyet Türkiye'den ayrılacak

Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor
GÜNDEM
Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor

43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu
GÜNDEM
43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu
Dört partiden tek ses

Dört partiden tek ses

​İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadılar.
TSK füze yağdırdı

TSK füze yağdırdı

​Rejim unsurları 500 kiloluk füzelerle vuruldu.
Şehit düşmeden bir gün önce yazdı

Şehit düşmeden
bir gün önce yazdı

Mesajı herkese ders olacak nitelikteydi.
Merkel'den taahhüt

Merkel'den taahhüt

Erdoğan ile görüşen Merkel, çağrıda bulundu.
İdlib'de yeni <br>adımlar atılacak

İdlib'de yeni
adımlar atılacak

İki liderin görüşmesi ardından Beyaz Saray'dan açıklama.
Rusya'ya 3 mesaj

Rusya'ya 3 mesaj

Rus heyet Türkiye'den ayrılacak.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
BM acil toplanacak

BM acil toplanacak

İdlib için 7 ülke çağrıda bulundu.
Suriye helikopterinin vurulma anı

Suriye helikopterinin vurulma anı

​Kahraman Mehmetçiği arkadaşları tebriğe koştu...
Savaşın seyri değişebilir

Savaşın seyri değişebilir

​Dünya medyası bundan sonra olacakları tartışıyor.
'Baba arkamdan ağlama' demişti

'Baba arkamdan ağlama' demişti

Ocağına ateş düşen şehit babası yürekleri dağladı
Savcılar <br>harekete geçti

Savcılar
harekete geçti

​Sosyal medyayı terörize edenlere soruşturma
Gaziydi şehit oldu!

Gaziydi şehit oldu!

​K. Irak'ta yaralanmıştı iyileşti, 2 gündür İdlib'teydi...
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Büyük hareketlilik!

Büyük hareketlilik!

​Yüzlerce komando Hatay'da, yaşlı teyzeler dualarla karşıladı.
Destek<br>mesajları yağıyor

Destek
mesajları yağıyor

Alçak saldırı sonrası iş dünyası tek yumruk oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.