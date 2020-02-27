Şehit eşinden yürek burkan paylaşım: “Babasının kızımıza hediyeleri”

Teknoloji

BiP "Acil Durum Butonu"na kayıtlı kişi sayısı 1 milyona ulaştı

- BiP, yakın zamanda kullanıcılarına şebeke olmadan mesaj atma imkanı da sunacak- Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ:- "Acil durumlar ve doğal afetler sonrasında veri iletişimi de büyük önem taşıyor. Kullanıcılarımıza her depremden sonra sesli iletişim yerine internet üzerinden iletişim kurmaları çağrısında bulunuyoruz"- "BiP Acil Yardım Butonu sayesinde tüm operatör kullanıcıları, acil durumlarda ulaşmak istedikleri kişilere 'Güvendeyim' ve 'Acil Durum Bildir' seçenekleri ile nasıl olduklarını, konumları ile birlikte hem kısa mesaj hem de BiP mesajı olarak ücretsiz gönderebiliyor"