Gündem Şehit Karagözlünün hiç göremediği oğlu 2 yaşına bastı
İSTANBUL

Şehidin hiç görmediği oğlu 2 yaşına bastı

Şehit Karagözlü'nün hiç göremediği oğlu 2. yaşına bastı

Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan Cihan Karagözlü'nün hiç göremediği, kendisiyle aynı adı taşıyan oğlunun doğum günü, emniyet mensuplarının da katılımıyla kutlandı. Doğum günü hediyelerinin verilmesinin ardından, minik Cihan pastasını, babasının mesai arkadaşlarının kucağında üfledi.

Haber Merkezi AA
Şehit olan Cihan Karagözlü'nün oğlu ikinci yaş gününü kutladı.
Şehit olan Cihan Karagözlü'nün oğlu ikinci yaş gününü kutladı.

Vezneciler'deki terör saldırısında şehit düşen Cihan Karagözlü'nün hiç göremediği oğlu Bilal Cihan Karagözlü'nün 2. yaş günü, şehidin mesai arkadaşlarının katıldığı bir organizasyonda kutlandı.

İstanbul Vezneciler'de Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran 2016'da gerçekleştirilen, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda şehit olan Kadir Cihan Karagözlü'nün hiç göremediği oğlu 2 yaşına bastı.

Şehit babasının mesai arkadaşları katıldı

  • Babasıyla aynı adı taşıyan Bilal Cihan Karagözlü için Zeytinburnu'nda bir kafede doğum günü organizasyonu yapıldı. Şehit polis Karagözlü'nün mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları ile AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy'un da katıldığı organizasyonda, önce Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Doğum günü hediyelerinin verilmesinin ardından, minik Cihan pastasını, babasının mesai arkadaşlarının kucağında üfledi.

Şehit oğlunun doğum gününe emniyet mensupları da katıldı.

Şehidin mesai arkadaşları ve belediye başkanı Arısoy, Cihan'ın doğum gününü kutladı.

Şehidin annesi Mükerrem Karagözlü, oğlunun mesai arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını söylerken duygusal anlar yaşadı.

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