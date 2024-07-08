Sel felaketinde son durum: Turuncu ikaz devam ediyor! AFAD Başkanı Memiş risk altındaki illeri sıraladı

"Karadeniz'in belli bir kesimi ve Doğu Anadolu için sarı ikaz verildi. Şu anda sadece Ordu için turuncu ikaz vardı. Turuncu ikaz bizim için önemlidir. Ordu'nun doğu ilçeleri, Samsun sınırı için turuncu ikaz devam ediyor. Dolayısıyla bu bölgede daha fazla risk olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda yağış yok diyerek rehavete kapılamayız. Bazen turuncu ikaz Ordu'da verilir ama sarı ikaz olan Giresun'da, Trabzon'da ya da Rize'de hiç beklenmedik ani yağışlarla karşı karşıya kalabiliriz."