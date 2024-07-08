Sel felaketinde son durum: Turuncu ikaz devam ediyor! AFAD Başkanı Memiş risk altındaki illeri sıraladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Ordu AFAD Müdürlüğü'nde katıldığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere, dün ve bugün için Samsun ve Ordu'da yağışlarla ilgili olarak sarı ve turuncu alarm verildiğini söyledi.
Turuncu alarmın, Samsun'da can kaybı olmadan alınan tedbirler sayesinde atlatıldığına işaret eden Memiş, Ordu'da sarı ikaz verildiğini, bu kentte de Valilik ve Büyükşehir Belediyesiyle güçlü tedbir alındığını gördüklerini aktardı.
Memiş, Vali Muammer Erol başkanlığında yaklaşık 500'ün üzerinde personelin, yaklaşık 300 araç ve ekipman parkıyla riskli bölgelerde teyakkuz halinde beklediğini kaydederek, "Şu an için Ordu genelinde, ilçelerimizle birlikte çok büyük sorun görünmüyor. Ama bu, tedbirlerimizi hafifleteceğimiz anlamına gelmiyor. Risk ortadan kalkana kadar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ikazı ortadan kalkana kadar bütün vatandaşlarımızın verilmiş ikazlara, anonslara, mesajlara riayet etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.
Okay Memiş, vatandaşların dere yataklarından kesinlikle uzak durması gerektiğini de vurguladı.
"Amacımız can kayıplarının önüne geçmek"
Yaklaşık 15 santimetrelik debisi olan suyun bir vatandaşın ayağını yerden kesebildiğine dikkati çeken Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
- Memiş, amaçlarının can kayıplarının önüne geçmek olduğuna vurgu yaparak, "Maalesef dün itibarıyla Çaybaşı ilçemizde bir can kaybımız var. Hatice Kocakoç isimli teyzemiz maalesef sel sularına kapılarak Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
"Bütün ekiplerimizle 7-24 vatandaşlarımızın emrindeyiz ve yanındayız"
Ülke genelinde yağış durumlarına ilişkin son verileri hem Meteoroloji hem de AFAD'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:
Memiş, iklim değişikliğine ilişkin bilim insanlarının söylediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
- AFAD Başkanı Memiş, bu süreçte emek veren herkese teşekkür etti. Toplantıya, Vali Muammer Erol'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile kurum müdürleri katıldı.