Selçuk Bayraktar: Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar

TEKNOFEST Karadeniz ile TÜRKPATENT 7. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22'nin açılış töreninde Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

#CANLI TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı. https://t.co/F15OwF9ikx — Yeni Şafak (@yenisafak) August 30, 2022

Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcılığa baş kaldırı budur. Bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele günüdür. 2023-2024-2025-2053 ve hatta 2071'de Teknofest'leri yapmaya devam etmeliyiz.

600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Yarışmalardaki fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli.

2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle Teknofest için ilk ke yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB Başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine Teknofest'i anlattığımızda çok heyecanlandılar. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz Teknofest'e teveccüh gösterecek mi,? İnsanlarımız akın akın Teknofest'e geldi.

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Teknofest'in ilk sabahı on binlerce gencin akın akın gelmesiyle alan rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü, hayallerimiz gerçek olmuştu. Yaptığımız bu işin aynen 2005'te olduğu gibi önünün açık olduğunu hissettim.

Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon ve yenilik getiremiyorsanız, durduğunuz yerde sayıyorsanız menzile varmanız asla mümkün değil.

Bu habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar.

Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için azimle yürüyeceğiz. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. Tüm insanların onur ve barış içinde yaşadığı bir Kızılelma."

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FOTOĞRAF 25 Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.<br> Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor. TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.<br> İşte TEKNOFEST alanından ilk görüntüler... TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. İşte heyecan dolu anların yaşanacağı alandan ilk görüntüler... BiP'te paylaş

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