Selçuk Bayraktar'dan küresel kaosa karşı milli birlik ve bağımsızlık vurgusu

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu operasyonla alıkoymasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel düzene yönelik sert ve kapsamlı eleştirilerde bulundu. Bayraktar, son dönemde yaşanan gelişmelerin yeni dünya düzeninde adaletsizlik ve hukuksuzluğun artık istisna değil, olağan hale geldiğini açık biçimde gösterdiğini ifade etti.

"Böyle bir dünyada hiçbir ülke güvende olamaz"

Güçlü olanın her istediğini yapabildiği, zayıf olanın ise ezildiği bir sistemin inşa edildiğini belirten Bayraktar, böyle bir dünyada hiçbir ülkenin güvende olamayacağını vurguladı. Bayraktar, bir coğrafyada şehirlerin füzelerle hedef alındığını, başka bir coğrafyada ise bir ülkenin liderinin uluslararası hukuk hiçe sayılarak askeri operasyonla kaçırılabildiğine dikkat çekti.

"Ayakta kalabilmenin tek yolu bağımsızlığın inşa edilmesi"

Yöntemler değişse de ortaya çıkan sonucun aynı olduğunun altını çizen Bayraktar, yaşananları “egemenliğin gaspı, insan hayatının değersizleşmesi ve hukukun yok edilmesi” olarak tanımladı. Bu şartlar altında ayakta kalabilmenin tek yolunun, ülkelerin kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmesi olduğunu ifade etti.

"Küresel kaos ortamından korunmanın yolu milli birlik ve beraberlikten geçiyor"

Türkiye’ye yönelik net mesajlar da veren Bayraktar, küresel kaos ortamından korunmanın yolunun milli birlik ve beraberlikten geçtiğini vurguladı. Türkiye’nin, gençlerin geleceğini bu adaletsiz dünya düzeninde ancak güçlü ve kararlı bir duruşla güvence altına alabileceğini belirtti.

"Milli Teknoloji Hamlesi’nin neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koydu"

Bayraktar, güçlü Türkiye hedefinin yerli ve millî teknolojiyle, üretimle ve kendi imkânlarına yaslanan stratejik bir atılımla mümkün olacağını kaydederek, yaşanan gelişmelerin Milli Teknoloji Hamlesi’nin neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Bu hamlenin yalnızca Türkiye için değil, dost ve kardeş coğrafyalar için de umut kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.







