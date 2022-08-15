Şemdinli’de silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit oldu

Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

pic.twitter.com/OmwroSqdTY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2022

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