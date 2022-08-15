Gündem Şemdinlide silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit oldu
ANKARA

Şemdinli’de silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı.

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Haber Merkezi DHA
Şemdinli’de silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit oldu
Arşiv.

Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

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