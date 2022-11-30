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Seninle gurur duyuyorum: Pençe Kilit şehitleri toprağa verildi

Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşlar Eyyüp Uğurlu Gaziantep'te, Mustafa Yıldız Samsun'da toprağa verildi. Samsun'daki cenaze töreninde anne Zübeyde Yıldız, “Biz iyi evlat yetiştirmişiz. Kara gözlü yavrum, gurur duyuyorum seninle” diye ağıt yaktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Seninle gurur duyuyorum: Pençe Kilit şehitleri toprağa verildi
Samsun'daki cenaze töreninde anne Zübeyde Yıldız, “Biz iyi evlat yetiştirmişiz. Kara gözlü yavrum, gurur duyuyorum seninle” diye ağıt yaktı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu (25) için Gaziantep’te, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız (25) için Samsun’da, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık (28) için de Konya’da tören düzenlendi. Şehit Eyyüp Uğurlu’nun naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Asri Mezarlığa getirildi. Şehidin babası Celal, annesi Fatma ve kardeşlerini yakınları teselli etti.

Eyyüp Uğurlu
Eyyüp Uğurlu

Törene, Eyyüp Uğurlu ile birlikte şehit olan ve önceki gün toprağa verilen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in babası da katıldı. Emekli Uzman Çavuş olan Derde Öztürkmen, acılı babayı bir an olsun yalnız bırakmadı. Öztürkmen, tören boyunca elini tutarak destek olduğu Celal Uğurlu’nun kolundan hiç çıkmadı. Bekar olduğu öğrenilen şehit asker, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Derde Öztürkmen ve Celal Uğurlu
Derde Öztürkmen ve Celal Uğurlu

SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

Samsun’daki cenaze töreninde acılı aile Şehit Mustafa Yıldız’ı “Seninle gurur duyuyoruz” diye uğurladı. Şehidin annesi Zübeyde Yıldız, “Vatanımız sağ olsun. Biz iyi evlat yetiştirmişiz. Şükürler olsun Allah’a. Kara gözlü yavrum, gurur duyuyorum seninle. Asla ağlamayacağım. Vatan için dimdik duracağım. Gerekirse ben de gidip şehit olacağım. Eşimi, kızımı da göndereceğim” diye ağıt yaktı.

Samsun
Samsun

Törene şehidin üniformasıyla katılan kız kardeşi Havva Yıldız ise “Kardeşim şehit oldu, bayraklara sarıldı da gidiyor. Siz leşsiniz, leş. Kanını yerde bırakmadı, sizi öldürdü de gitti. Kahru perişan olun” diye PKK’lılara ateş püskürdü.

Mustafa Yıldız
Mustafa Yıldız

BAK PRENSESİN BURADA

Şehit Mustafa Işık için Konya’da düzenlenen törende de gözyaşları sel oldu. Şehidin 4 aylık kızı Efnan’ın tabuta bakışı yürekleri dağladı. Tabuta sarılan acılı eş Derya Işık, “Bak bir tanem, prensesin burada. Senin gibi güçlü kızım. Nasıl geldi yanına, bak dimdik” dedi.

Geçen yıl evlenen Mustafa Işık’ın n4 aylık kızı vardı.
Geçen yıl evlenen Mustafa Işık’ın n4 aylık kızı vardı.

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