Şentop Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu açıklamasını değerlendirdi:  Meclis çözer de siz ne diyorsunuz

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nı değerlendirdi, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nda TBMM Başkanlığı’na 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldiğini söyleyen Şentop, “Bu kapsamda 27. Yasama Dönemi’nin başlangıcından bugüne kadar TBMM Başkanlığı’na gelip Karma Komisyon’a havale edilen, dolayısıyla 4. Yasama Yılı sonu itibarıyla Karma Komisyon’da bulunan toplam tezkere sayısı 1359’a ulaşmıştır” dedi. Geçtiğimiz yasama yılında TBMM Genel Kurulu’nda 105 birleşim ve 488 oturum gerçekleştirildi. 801 saat 33 dakika çalışma yapıldı ve 33 bin 953 sayfa tutanak tutuldu.
KİMSENİN TARTIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL
- Bir gazetecinin, “Kürt sorunu var mı yok mu?” şeklinde tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sorunun Meclis’te çözüleceği açıklamasını anımsatması üzerine Şentop, Meclis Başkanı olarak siyasi partiler arasındaki günlük tartışmalara girmemeye çalıştığını belirtti. TBMM’nin, Türkiye’de hem siyasetin hem de yaşanan bütün sorunların görüşüldüğü, çözüldüğü yer olduğunu vurgulayan Şentop, TBMM’nin bu konuları, sorunları görüştüğü, tartıştığı sırada elinde Anayasa ve İçtüzük’te uygun görülmüş enstrümanlar bulunduğunu kaydetti. Şentop, TBMM’nin, Anayasa ve kanun değişiklikleri yaptığını, parlamento kararı aldığını, denetim bağlamında araştırma komisyonları kurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorunların çözüm yeri olduğunu hiç kimsenin tartışması mümkün değil. Ama bu soyut bir ifadedir.”
TOPLUM HAYATIMIZA KATKI VERMİYOR
“TBMM’nin belirtmiş olduğum Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan enstrümanlarla ne yapmasının öngörüldüğü açıkça, somut bir şekilde ifade edilirse, o zaman bence ciddi ve faydalı bir tartışma ortaya çıkabilir. Yani ‘bir sorunun çözüm yeri Meclis’tir’ derken ne diyorsunuz? Anayasa değişikliği mi kanun değişikliği mi bir komisyon kurulmasını mı öneriyorsunuz? Bu şekilde somutlaşan bir tartışma olursa verimli bir tartışmaya dönüşür. Yoksa soyut olarak, içeriği belli olmayan muğlak tartışmalar siyasetimize, toplum hayatımıza katkı vermiyor.”
TBMM ANAYASAYI YAPACAK GÜÇTE
- Yeni anayasaya bir ihtiyaç olduğunda herkesin mutabık kaldığını belirten Şentop, bunun içeriği, yapılma yöntemleriyle ilgili tartışmalar yaşandığını ve tartışmaların verimli olabileceğini söyledi. Şentop, “Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. TBMM, bu anayasayı yapacak güçtedir, kudrettedir. Hem hukuken hem siyaseten bu konuda kararlılık olursa, ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir” diye konuştu.