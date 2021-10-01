Gündem Şentop Kılıçdaroğlunun Kürt sorunu açıklamasını değerlendirdi Meclis çözer de siz ne diyorsunuz
ANKARA

Şentop Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu açıklamasını değerlendirdi:  Meclis çözer de siz ne diyorsunuz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununa ilişkin “bu sorunun Meclis’te çözüleceği” açıklamasına ilişkin soruya cevap verdi. Şentop, "TBMM’nin sorunların çözüm yeri olduğunu hiç kimsenin tartışması mümkün değil. Ama bu soyut bir ifadedir. Yani ‘bir sorunun çözüm yeri Meclis’tir’ derken ne diyorsunuz? Anayasa değişikliği mi, kanun değişikliği mi, bir komisyon kurulmasını mı öneriyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Şentop Kılıçdaroğlunun Kürt sorunu açıklamasını değerlendirdi: ​Meclis çözer de siz ne diyorsunuz
Mustafa Şentop

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı için bugün özel gündemle toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nı değerlendirdi, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nda TBMM Başkanlığı’na 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldiğini söyleyen Şentop, “Bu kapsamda 27. Yasama Dönemi’nin başlangıcından bugüne kadar TBMM Başkanlığı’na gelip Karma Komisyon’a havale edilen, dolayısıyla 4. Yasama Yılı sonu itibarıyla Karma Komisyon’da bulunan toplam tezkere sayısı 1359’a ulaşmıştır” dedi. Geçtiğimiz yasama yılında TBMM Genel Kurulu’nda 105 birleşim ve 488 oturum gerçekleştirildi. 801 saat 33 dakika çalışma yapıldı ve 33 bin 953 sayfa tutanak tutuldu.

HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
OYNAT 00:30
HDP'li Taşçıer'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılamaz
HDP vekili İmam Taşçıer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu çıkışını ve çözüm için de HDP'yi işaret etmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan Taşçıer, 'Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir.' dedi.

KİMSENİN TARTIŞMASI MÜMKÜN DEĞİL

  • Bir gazetecinin, “Kürt sorunu var mı yok mu?” şeklinde tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sorunun Meclis’te çözüleceği açıklamasını anımsatması üzerine Şentop, Meclis Başkanı olarak siyasi partiler arasındaki günlük tartışmalara girmemeye çalıştığını belirtti. TBMM’nin, Türkiye’de hem siyasetin hem de yaşanan bütün sorunların görüşüldüğü, çözüldüğü yer olduğunu vurgulayan Şentop, TBMM’nin bu konuları, sorunları görüştüğü, tartıştığı sırada elinde Anayasa ve İçtüzük’te uygun görülmüş enstrümanlar bulunduğunu kaydetti. Şentop, TBMM’nin, Anayasa ve kanun değişiklikleri yaptığını, parlamento kararı aldığını, denetim bağlamında araştırma komisyonları kurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sorunların çözüm yeri olduğunu hiç kimsenin tartışması mümkün değil. Ama bu soyut bir ifadedir.”

Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti
OYNAT 00:53
Kılıçdaroğlu da HDP gibi Anayasanın ilk üç maddesini değiştirmeyi vaat etmişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözüm için HDP'yi işaret etmesine HDP'li İmam Taşçıer, 'Anayasanın ilk dört maddesi değişmezse, tartışılmaz' cevabını verdi.

HDP'nin şart koştuğu Kılıçdaroğlu da Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme vaadinde bulunmuştu. 2015 yılında PKK'ya yakın bir kanalda 'Anayasayı değiştirelim' demiş, bunun üzerine kendisine yöneltilen 'İlk 3 maddeler mesela?' sorusuna da 'Tabi, buyurun gelin yapalım' cevabını vermişti.

TOPLUM HAYATIMIZA KATKI VERMİYOR

“TBMM’nin belirtmiş olduğum Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan enstrümanlarla ne yapmasının öngörüldüğü açıkça, somut bir şekilde ifade edilirse, o zaman bence ciddi ve faydalı bir tartışma ortaya çıkabilir. Yani ‘bir sorunun çözüm yeri Meclis’tir’ derken ne diyorsunuz? Anayasa değişikliği mi kanun değişikliği mi bir komisyon kurulmasını mı öneriyorsunuz? Bu şekilde somutlaşan bir tartışma olursa verimli bir tartışmaya dönüşür. Yoksa soyut olarak, içeriği belli olmayan muğlak tartışmalar siyasetimize, toplum hayatımıza katkı vermiyor.”

AK Partili Özkan'dan HDP'li Taşçıer'e yanıt: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılması
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AK Partili Özkan'dan HDP'li Taşçıer'e yanıt: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılması

TBMM ANAYASAYI YAPACAK GÜÇTE

  • Yeni anayasaya bir ihtiyaç olduğunda herkesin mutabık kaldığını belirten Şentop, bunun içeriği, yapılma yöntemleriyle ilgili tartışmalar yaşandığını ve tartışmaların verimli olabileceğini söyledi. Şentop, “Türkiye’nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. TBMM, bu anayasayı yapacak güçtedir, kudrettedir. Hem hukuken hem siyaseten bu konuda kararlılık olursa, ciddi ve samimi bir irade olursa yeni anayasa yapılabilir” diye konuştu.
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