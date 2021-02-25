Gündem Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlunun cezası belli oldu 5 kez ağırlaştırılmış müebbet
3. SAYFA ORDU SAMSUN

Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu: 5 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ordu ve Samsun'da 12 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek’, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46) hakim karşısına çıktı. Çayıroğlu'nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Çayıroğlu'na kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu
Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Dursun Kurt, Şemayı ve Ümit Türedi, Hasan, Sabri ve Zahide Gümüş ile Hasan Bayram’ın öldürülmesine ilişkin 4 farklı dosyadan yeniden hakim karşısına çıktı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, dosyasına sunduğu yazılı beyanları yineledi.

Şehirde yaşayan herkesi 'seri katil' korkusu sardı
GÜNDEM
Şehirde yaşayan herkesi 'seri katil' korkusu sardı

“Bu suçları işlemiş olsam, cezaevinde herkese saldırırım, hepsini Allah’a havale ediyorum”

Sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi’nde 22 Temmuz 2018 yılında meydana gelen çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybeden Hasan, Sabri ve Zahide Güneş’in öldürülmesiyle ilgili bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Sanık Çayıroğlu, “Ben bu suçları işlemedim. Ben bu suçları işlemiş olsam, psikopat olurum, cezaevinde herkese saldırırım. Hepsini Allah’a havale ediyorum. Hayatını kaybedenlerin ölümü ile ilgili suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Seri katil kendi evinin kameralarına yakalandı
GÜNDEM
Seri katil kendi evinin kameralarına yakalandı

13 kişiyi öldüren seri katil 80 yaşındaki kadını da mı öldürdü?
GÜNDEM
13 kişiyi öldüren seri katil 80 yaşındaki kadını da mı öldürdü?

3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 12 yıl yağma suçundan hapis


Mahkeme heyeti, 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar verdi. Heyet, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu’nu, cinayetten ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırırken, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapsine karar verdi.

Kanlı bere ele verdi
GÜNDEM
Kanlı bere ele verdi

12 kişiyi öldüren cinayet zanlısı: Elinize ayağınıza düştüm beni kurtarın
GÜNDEM
12 kişiyi öldüren cinayet zanlısı: Elinize ayağınıza düştüm beni kurtarın

“Benim adam öldürdüğüm yok, ne yapacağımı şaşırdım”


Akkuş içesi Karaçal Mahallesi’nde 31 Temmuz 2018 yılında meydana gelen ve evde mutfak tüpünden sızan gazla zehirlenerek öldürülen Senayi ve Ümit Türedi çiftçinin öldürülmesine ilişkin suçlamaları da kabul etmeyen Mehmet Ali Çayıroğlu, “Benim adam öldürdüğüm falan yok. Ben ne yapacağımı şaşırdım, suçsuzum” ifadelerine yer verdi.

Ordulu seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı: Öldürmeden önce çekmiş
GÜNDEM
Ordulu seri katilin cep telefonunda kurbanların fotoğrafları çıktı: Öldürmeden önce çekmiş


İki kez ağırlaştırılmış müebbet, 12 yıl yağma suçundan hapis

Mahkeme heyeti, Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürülmesiyle ilgili sanık Çayıroğlu’yu, farklı farklı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapsini hükmetti.
Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi’nde 8 Nisan 2018 yılında meydana gelen ev ve samanlık yangınında hayatını kaybeden Dursun Kurt’un ölümüyle ilgili ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Mehmet Ali Çayıroğlu, “Onu neden öldüreyim, babam gibi severdim. Az ekmeğini yemedim. Suçu ben işlemedim” diye ifade verdi. Mahkeme heyeti, bu soyada delil yetersizliği olduğu için beraatine karar verdi.


  • Öte yandan Akkuş ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde 13 Temmuz 2018 yılında gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Bayram’ın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Seri katilden ağlayarak savunma: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm
GÜNDEM
Seri katilden ağlayarak savunma: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm

Türkiye’nin konuştuğu seri katilin ağabeyi konuştu: Peşinde birileri var
GÜNDEM
Türkiye’nin konuştuğu seri katilin ağabeyi konuştu: Peşinde birileri var

Seri katilin büyük hatası gerçeği ortaya çıkardı
GÜNDEM
Seri katilin büyük hatası gerçeği ortaya çıkardı
Abone Ol Google News
Koronavirüs bereketi

Koronavirüs bereketi

Mahalle imalathanesinden dünyaya açıldı, talep yağıyor.
İsottan 50 kat daha acı

İsottan 50 kat daha acı

​Tadına bakmaya cesaret edemiyorlar.
Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor

Türkiye'ye örnek belediye oldu

Türkiye'ye örnek belediye oldu

​Erzurum BB'nin karla mücadelesi örnek oldu.

​Ermenistan'da ordu Paşinyan'ın istifasını istedi.
Seri katil davasında karar

Seri katil davasında karar

​12 kişiyi öldürmekle suçlanan zanlının cezası belli oldu.

'Yöreye özgü hareketlilik'

'Yöreye özgü hareketlilik'

Karadeniz'de koronavirüsün yayılma nedeni ortaya çıktı.

​50 bilim insanı Türkiye'ye dönüş yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.