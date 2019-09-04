Ses kavgası ölümle bitti

Gaziantep’te “yüksek sesle müzik dinleme” tartışmasının ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İddiaya göre, Ersin Ö., eşi Aynur ve iki çocuğuyla Şahinbey ilçesi Kozluca Mahallesi Kabasakal Parkı’nda otomobilinde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Parka gelen A.Ç. ile Ersin Ö. arasında “yüksek sesle müzik dinleme” yüzünden sözlü tartışma başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. tabancayla aileye ateş etti. Ağır yaralanan Ersin Ö. ile eşi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ersin Ö. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ersin Ö.’nün eşi Aynur Ö., gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sıcak olduğu için ailece parka gittiklerini söyledi.

OTOMOBİLDE MÜZİK DİNLİYORDUK

Otomobilde müzik dinlediklerini belirten Aynur Ö., “Adam çıktı eşime küfür etti. Eşim ‘benle düzgün bir dille konuş’ dedi. Daha sonra adam evine gidip tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu. Eşimi de sırtından vurdu” dedi.