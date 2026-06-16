Seyhan’da bankamatikçi ordusu

Adana Seyhan’da, belediyenin 2,7 milyar TL’lik temizlik bütçesine rağmen çöp yığınları büyüyor. 700 temizlik personelinden yaklaşık 400’ünün maaş aldığı hâlde işe gitmediği ortaya çıktı. Skandalı itiraf eden Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, “İşe gelmeyen bankamatikçi arkadaşlarımızı göreve çağırdık ve bekliyoruz” dedi.
CHP yönetimindeki Adana’nın merkez ilçesi Seyhan’da çöp dağları büyürken, belediyedeki personel krizi skandal boyutlara ulaştı. Seyhan’da yetersiz temizlik personeli nedeniyle çöpler tam anlamıyla toplanamıyor. Seyhan Belediyesi’nde görevli yaklaşık 700 temizlik personelinden 300’ünün aktif olarak çalıştığı, 400’e yakın personelin ise maaş aldığı hâlde işe gitmediği ortaya çıktı. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili seçilen Hasibe Akkan’ın meclis toplantısındaki açıklamaları tartışmayı alevlendirdi.
İŞE ÇAĞIRDIK, BEKLİYORUZ
Belediyede işe gelmeyen personel bulunduğunu kabul eden Akkan, “Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatleri düzenlendi” ifadelerini kullandı. Seyhan Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Başak Korkmaz Çınar, meclis kürsüsünden duruma tepki gösterdi. İşe gelmeyen ya da görevini yerine getirmeyen personel hakkında hangi işlemlerin yapıldığının açıklanmasını isteyen Çınar, belediye yönetimine şeffaflık çağrısında bulundu. Akkan ise “Burada cevap veremeyeceğim. Kahve içelim, size yanıtını veririm” demekle yetindi.
2,7 MİLYAR TL’LİK BÜTÇE
Seyhan’daki temizlik krizi, harcanan dev bütçeyi de tartışmaya açtı. Belediye meclisinde gündeme getirilen verilere göre, son yerel seçimden bu yana temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların kiralanması için yapılan sözleşmenin toplam maliyetinin, fiyat farkları ve personel giderleriyle birlikte 2,7 milyar TL’ye ulaştığı ifade edildi. Milyarlarca liralık harcamaya rağmen ilçe genelindeki çöp yığınları, kötü koku ve sinek istilası, “Bu kadar bütçe nereye gidiyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.
Koku ve sinekten sokakta yürünmüyor
- Seyhan’da çöpler toplanmadığı için sokaklarda kötü koku oluşurken, biriken atıklar sıcak havanın da etkisiyle halk sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, düzenli ilaçlama yapılmadığını, larva döneminde yapılacak ilaçlamanın ihmal edildiğini belirtiyor. Bu nedenle sivrisinek ve haşere istilasının yaşandığını söyleyen ilçe sakinleri, bazı bölgelerde sinek yoğunluğu nedeniyle sokakta dahi yürünemediğini dile getiriyor. Özellikle yaz aylarıyla birlikte koku ve sinek sorununun dayanılmaz bir hâl aldığı vurgulanıyor.