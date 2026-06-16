Seyhan’da bankamatikçi ordusu

Seyhan’da çöpler toplanmadığı için sokaklarda kötü koku oluşurken, biriken atıklar sıcak havanın da etkisiyle halk sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlar, düzenli ilaçlama yapılmadığını, larva döneminde yapılacak ilaçlamanın ihmal edildiğini belirtiyor. Bu nedenle sivrisinek ve haşere istilasının yaşandığını söyleyen ilçe sakinleri, bazı bölgelerde sinek yoğunluğu nedeniyle sokakta dahi yürünemediğini dile getiriyor. Özellikle yaz aylarıyla birlikte koku ve sinek sorununun dayanılmaz bir hâl aldığı vurgulanıyor.