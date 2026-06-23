Şiddet algısında dijital dönüşüm

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 26 ilde 6 bin 299 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Şiddet Algısı Araştırması”, ortaokul öğrencilerinin şiddeti yalnızca fiziksel değil, psikolojik, sosyal ve dijital boyutlarıyla da değerlendirdiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52,4’ünü kız, yüzde 47,6’sını ise erkek öğrenciler oluşturdu.

DİJİTAL İHLALLER DE ŞİDDET OLARAK GÖRÜLÜYOR

Araştırmaya göre öğrenciler, fiziksel şiddeti temel örnek olarak görmeye devam ederken dijital mahremiyet ihlallerini de ciddi bir şiddet türü olarak değerlendiriyor. Özel bilgi veya fotoğrafların paylaşılmasıyla tehdit edilmeyi öğrencilerin yüzde 88,5’i şiddet olarak tanımlarken, yüzde 84’ü bu içeriklerin izinsiz paylaşılmasını doğrudan şiddet kapsamında değerlendirdi.

GRUPTAN ÇIKARILMA

Sosyal medya ve çevrim içi platformlardaki dışlayıcı davranışlar da şiddet algısında öne çıktı. Bir gruptan çıkarılmayı yüzde 88,5 oranında şiddet olarak gören öğrenciler, bir gruba alınmamayı yüzde 19,9 oranında şiddet olarak değerlendirdi. Beğeninin kasıtlı olarak geri çekilmesi yüzde 17,5, bir paylaşımın bilerek beğenilmemesi ise yüzde 16,6 oranında şiddet kapsamında yer aldı.

Araştırmanın sonuçları yaş ve cinsiyete göre farklılıklar da ortaya koydu. Öğrenciler yaşları ilerledikçe çevrim içi ortamlarda daha fazla şiddete maruz kaldıklarını belirtirken, kız öğrencilerin dijital şiddeti erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek oranda şiddet olarak tanımladığı belirlendi.







