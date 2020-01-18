Sıfır atık projesi ile ödülü Sincan kaptı

Sincan Belediyesinin sıfır atık seferberliği kapsamında yaptığı çalışmalara adeta ödül yağıyor.

İstanbul’da 2.Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nde “Sıfır Atık Yerel Yönetimler” ödülü alan Sincan Belediyesi, bu kez uluslararası alanda büyük bir başarı yakaladı. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen İdealkent Ödülleri Töreni’nde “1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi” projesi, Sincan Belediyesine ödül getirdi. Ödülünü Başkan Ercan’a Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği Genel Müdürü Francesco Lembo takdim etti.

İki yılda 100 bin kişiye sıfır atık konusunda çeşitli eğitimler veren Sincan Belediyesi, öğrencilere de zaman zaman geri dönüşümün önemini yerinde anlatıyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri lise öğrencilerini, ilçenin çöp ve organik atıklarından organik gübre elde edilen 1. Sınıf Atık Getirme ve Kompost Merkezi’ne götürerek sıfır atık konusunda bilgilendiriyor.

‘SİNCAN’I VE ANKARA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK’

Ödül töreninin ardından konuşan Başkan Ercan, uluslararası platformda kazanılan başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ercan, “Sıfır atık konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım tarafından 2017 yılında başlatılan seferberlikle eş zamanlı olarak düğmeye bastık. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin en başarılı belediyesi seçilerek kasım ayında Haliç Kongre Merkezi’nde ödülümüzü almıştık. Bugün de uluslararası bir platformda çalışmalarımızın takdir edilmesi bizi oldukça gururlandırdı. Sincan’ı ve Ankara’yı burada en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

EKONOMİK DEĞER

Mobil Atık Getirme Merkezi

Sıfır atık konusunda gelinen aşamayı değerlendiren Başkan Ercan, “Sıfır atık çalışmamızın iki boyutlu olduğunu söyleyebilirim, bunlar eğitim ve sahadaki aktif çalışmalar. Eğitimle 2 yılda 100 bin kişiye eğitim verdik ve Sincan’da kişi başına 1,2 kilo olan atık miktarını 0,80’lere kadar düşürdük. İlk yerli kompost sistemiyle organik anlamda oldukça zengin gübre üretiyoruz. Sokak hayvanlarından yaban hayvanlarına kadar ısıl işlem görmüş atıklardan mama üretiyoruz. Isıl işlem görmemiş organik atıklardan ise gübre üretiyoruz. Ahşap atıklardan sanata dönüşen ürünler üretiyoruz. Biz artık çöp kavramını bir kenara bıraktık; bizim için atık, ekonomik değere veya sanatsal ürünlere dönüşen hammadde. Hatta atıklar bilimsel ara maddelere bile dönüşebiliyor” ifadelerini kullandı.

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‘PROJELER BELEDİYESİ’

Sincan Belediyesinin yeni projeleri hakkında ipuçları da veren Başkan Ercan, “Sincan Belediyesi projeler belediyesi, Sincan Belediyesi hizmet belediyeciliğinin adeta timsali. Bundan sonra da birçok projemiz var. Çevre dostu projelerimiz var. Akıllı şehirle ilgili çok ilgi çekecek projelerimiz var. Bunların bir kısmını hayata geçirdik, diğer kısmı da hayata geçirerek belediyemizin çıtasını daha yukarılara çıkaracağız. Bu tür ödüllere muhatap olmak heyecanımızı, motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkarıyor. Çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.