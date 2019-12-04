Şifreli mesajı örgüte taşıdı

DHKP-C Terör Örgütü’ne karşı yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz aylarda Halkın Hukuk Bürosu’na bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda örgütün Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la birlikte örgütün avukat yapılanması içerisinde yer alan Ebru Timtik’de aynı bölmede yakalandı. Operasyonda aynı hukuk bürosunda bulunan ve gözaltına alınan Ebru Timtik’in de içerisinde yer aldığı 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

DEVRİMCİ AVUKATLARI TESLİM ALAMAYACAKSINIZ

İddianamede şüphelilerin Halkın Hukuk Bürosu’na yönelik operasyon yapıldığı sırada kapıları açmayarak direndikleri vurgulanırken, sarf ettikleri sözler yer aldı. Şüphelilerin, “Bizler halkın avukatlarıyız, avukatlar teslim alınamaz, devrimci avukatları teslim alamayacaksınız, devrimcilerin avukatlıklarını yapmaya devam edeceğiz, insanlık onuru işkenceyi yenecek, işkence yapmak şerefsizliktir, Amerikanın uşakları, katilsiniz, faşitsiniz, Süleyman Soylu hesap verecek, Süleyman Soylu yurt dışına kaçacak, o zaman siz ne yapacaksınız” söylemlerini kullandıkları belirtildi.

HUKUK BÜROSUNA HER AY BİN TL YARDIM

İddianamede ayrıca DHKP-C içerisinde bulunan ‘İKOM’ İhtiyaç Komitesi tarafından Halkın Hukuk Bürosu’na her ay bin TL’lik bir meblağın büronun hesabına yatırıldığı vurgulandı. İddianameye göre 1 numaralı şüpheli olan Ebru Tİmtik, örgüt mensuplarının davalarına bakan bir isim. Tutuklu ve hükümlü örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını sağlamaya çalışarak örgüt adına aktif faaliyette bulunuyor. Tutuklu ve hükümlülere Yurt Dışı Merkez Komitesi’nin talimatlarını aktarırken, örgütün yurt dışındaki komitesi ile şifreli yazışmalar gerçekleştiriyor. Timtik’in gözaltına alındığı sırada örgüt tarafından basılan, ‘Gözaltına alındınız ne yapmalısınız’ başlıklı kitapçıkta belirtilen önerileri aynen uyguladığı öğrenildi.