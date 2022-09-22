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SAMSUN

Âşık Kemali Bülbül mezarı başında anılacak

Samsun'un yetiştirdiği önemli isimlerden, ünlü Halk Ozanı Âşık Kemali Bülbül, vefatının 10. yıldönümünde sevenleri tarafından yarın kabri başında anılacak. Samsun Yazarlar Derneği ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından saat 15.00’te Bülbül’ün Kıranköy kabristanlığında tören düzenlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Âşık Kemali Bülbül mezarı başında anılacak
​Âşık Kemali Bülbül

Samsun'un yetiştirdiği ünlü Şair ve Ozanlarından birisi olan Âşık Kemali Bülbül sevenleri tarafından kabri başında anılacak.

DOSTLARINI ÇOK SEVERDİ

Samsun Yazarlar Derneği Başkanı ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Samsun İl Temsilcisi Ahmet Seven: “ Üyemiz ve şehrimizin yetiştirdiği, ülkemizin ünlü âşıklarından birisi olan Âşık Kemali Bülbül'ü bugüne kadar vefat yıldönümünde aralıksız olarak dualarla andık. Bu yıl da kabri başında sevenleri ile birlikte anacağız. O dostlarını çok sever ve onlarla gurur duyardı. Sevenlerini kabri başına bekliyoruz” dedi.

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