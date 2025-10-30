Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Silahla patronuna saldırmıştı: 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Silahla patronuna saldırmıştı: 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

17:3230/10/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Sanığın "tehdit" suçundan ise beraatına ve tahliyesine karar verildiği öğrenildi.
Sanığın "tehdit" suçundan ise beraatına ve tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde işten çıkarıldığı ve parasını alamadığı iddiasıyla eski patronuna silahla saldıran ve tutuklanarak cezaevine gönderilen E.A. (42), görülen davada 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Nisan günü Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir izolasyon yalıtım fabrikası sahibi C.S.T. (40) iddiaya göre bir süre önce yanında şoför olarak çalıştırdığı E.A.’yı işten çıkardı. Maaşını ve alacaklarını ödemediği gerekçesiyle fabrikaya giden E.A. ile eski patronu C.S.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından E.A. yanında getirdiği silahla ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan C.S.T. aracıyla olay yerinden kaçtı. E.A. da kendi aracıyla C.S.T.’yi takibe başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında C.S.T. Serçeköy Jandarma Yol Kontrol Noktası’na sığındı. E.A. da kontrol noktasına yanaşarak C.S.T.’ye bir kez daha silahla saldırdı. Kurşunlar araca isabet ederken, E.A. olay yerinden kaçtı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli E.A. güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Olayda kullanılan silah ile birlikte yakalanan E.A., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan sanık E.A., yargılandığı davada "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 11 ay 7 gün, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın "tehdit" suçundan ise beraatına ve tahliyesine karar verildiği öğrenildi.



#Aydın
#saldırı
#yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Ekim maç programı