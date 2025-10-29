Yeni Şafak
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: Üç yaralı

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: Üç yaralı

18:5029/10/2025, Çarşamba
AA
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Trabzon'da 27 yaşındaki şahıs ile amcası, yengesi ve kuzeni arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 27 yaşındaki şahıs tartıştığı akrabalarını tabancayla yaraladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde Y.Y. (27) ile amcası S.Y, yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Y.Y. yanında bulunan tabancayla amcası, yengesi ve kuzenini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



