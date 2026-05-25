Silahlar ekranlara geri döndü!

Muhammed Vefa Yürekli
04:0025/05/2026, Pazartesi
G: 25/05/2026, Pazartesi
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından televizyon ekranlarında şiddet ve silah sahnelerinin azaltılacağı yönünde verilen sözler unutuldu.

Nisan ayında yaşanan okul saldırılarının ardından televizyon sektöründen art arda “şiddeti azaltacağız” mesajları gelmiş, bazı diziler fragmanlarından silah sahnelerini çıkarmıştı. Ancak aradan henüz bir ay bile geçmeden ekranlarda yeniden yoğun şiddet içerikleri görülmeye başlandı.

BİR BÖLÜMDE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Now TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinin son bölümünde rehine kurtarma operasyonu sırasında uzun çatışma sahneleri ekrana gelirken, bölüm içinde 5 kişinin öldüğü gösterildi. Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde ise gece kulübüne yapılan silahlı baskın ve çatışma sahneleri dikkat çekti.

SİLAHLI BASKINLAR

Uzun yıllardır ekranda olan Arka Sokaklar dizisinde de rehine operasyonu sırasında peş peşe silah seslerinin yer aldığı sahneler yayınlandı. TRT’deki Taşacak Bu Deniz dizisinde silahlı rehine değiş tokuşu ve vurulma anları doğrudan ekrana taşınırken, ATV’de yayınlanan ABİ dizisinde otomatik tüfekli baskın sahneleri öne çıktı.



